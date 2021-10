A Fazenda 13: Tati Quebra Barraco é eliminada do reality

Jogadora foi a menos votada para continuar no jogo em Roça com Rico Melquiades e MC Gui, não podendo mais continuar no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A última eliminada de A Fazenda foi a influencer Lary Bottino

A peoa Tati Quebra Barraco foi a sétima eliminada desta semana em A Fazenda 13. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro (28/10), a funkeira foi a menos votada para continuar no reality rural da Record TV em Roça com Rico Melquiades e MC Gui, com apenas 15,78% dos votos do público Rico foi o preferido para permanecer no jogo, com 63,81%. Na sequência, MC Gui ganhou 20,41%.

Antes do anúncio do encerramento da votação, por volta da meia noite, a apresentadora Adriane Galisteu informou que a sexta Roça de A Fazenda bateu o recorde de votação. Na volta dos peões para a casa, MC Gui foi o primeiro peão a retomar a casa. O retorno do funkeiro teve direito a fogos da população de Itapacerica da Serra, município no qual fica a sede do reality rural. Dentre as comemorações, a emoção foi forte entre os peões Erasmo, Marina e Gui Araújo. Galisteu chegou a deixar pontuado que a produção de A Fazenda 2021 não teve relação com os fogos.

O segundo peão anunciado para retorno foi Rico Melquiades. O próprio participante ficou chocado com a sua permanência no reality e sua volta foi comemorada pela dupla Aline e Dayane. Entretanto, Solange ficou chocada com a volta de Rico e chorou bastante.

A Fazenda 2021: quem é Tati Quebra Barraco?

"As pessoas têm que ser verdadeiras, independente do jogo", declarou a cantora antes de sua entrada no reality rural. Tati bombou com o sucesso "Boladona" nos anos 2000 e se consagrou no mercado musical. Mãe de três filhos, se tornou avó aos 29 anos quando sua filha deu à luz Cauã - aos 15 anos de idade. Em 2016, o filho de Tati, Yuri, foi assassinado em uma operação da polícia militar na Cidade de Deus. Ela é nacionalmente conhecida como a rainha do funk. Leia mais sobre a ex-peoa aqui.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

