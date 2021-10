Jacaré 'viciado em sexo' é posto em isolamento em zoológico da Austrália

Um jacaré americano (aligátor) foi posto em isolamento no zoológico de Nova Gales do Sul, na Austrália. Acontece que o animal ficou "viciado em sexo" e, quando um macho está nesse período, fica muito agressivo para atrair fêmeas e manter possíveis concorrentes afastados. O réptil foi batizado de Kanye West, nome dado para homenagear o rapper norte-americano.

E para conseguir retirar o aligátor do espaço onde vivia com outros 54 animais da mesma espécie, foram necessários 12 funcionários do Australian Reptile Park. Kanye pesa 350 quilos e possui 4 metros de comprimento, além de possuir mandíbulas fortes e cerca de 80 dentes que podem partir o casco de uma tartaruga.

Durante a ação, que foi registrada em vídeo e publicada no Facebook do estabelecimento, é possível ver a dimensão da força tarefa montada para que colocar Kanye no local onde morará temporariamente. Em um dos momentos, logo quando o aligátor saiu da água, seis homens subiram no corpo do jacaré para que ele não retornasse à lagoa, enquanto os demais estavam medindo forças com ele numa espécie de cabo de guerra.

"Kanye saiu muito explosivo da hibernação, se tornando um perigo para ele mesmo, para outros jacarés e para a equipe. Ele é jovem, cheio de testosterona e está causando estragos. Então a melhor coisa a fazer é enviá-lo ao 'cantinho do castigo' para um período de reflexão", disse o diretor do zoológico, Tim Faulkner, em entrevista ao canal local ABC 12.

Veja vídeo:

