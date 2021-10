Marina Ferrari expõe dúvidas sobre Gui Araújo: "não é recíproco"

Marina e Gui chegaram a se beijar, mas colegas de confinamento alertaram a participante de que ele estaria tentando ficar "forte" no jogo e não queria nada sério com ela

Desde o início de "A Fazenda 13" tem rolado um clima entre Gui Araújo e Marina Ferrari, mas foi apenas na quinta festa que aconteceu o primeiro beijo entre os dois. Quem não está gostando do novo casal é Dayane, que acredita ser uma estratégia do modelo para se manter no jogo. Em conversa com Marina, Day deu sua opinião.

"Ele pode usar isso para ficar forte. Aí você sai daqui gostando dele e depois ele não vai querer nada, tá entendendo? Ou usou da situação para se sentir forte, para não estar só. Tem que ter cuidado", declarou. Aline Mineiro também entrou na conversa, concordando com Day. "Às vezes eu vejo que ele não faz nada para você", afirmou.

Marina também concordou. "É, às vezes eu sinto isso também tipo assim, que não é recíproco. Eu já passei por muita coisa em relacionamento, eu já namorei com várias pessoas. Eu já tenho muita experiência, então quando eu percebi que tava me fazendo mal, eu fui logo me afastar. Eu só quero uma posição, foi o que eu tentei conversar com ele para ele dizer 'oh então tá! vamos nos afastar', ou então 'não, vamos tentar' e ele não foi para nenhum dos lados", disse.

"Se você quer, haja com indiferença e não muda. Continue. Não volte atrás. Você já deu dez passos e ele tá no um, pelo amor de Deus, né? Não cede. Você vai perder o seu brilho atrás de um homem que você não sabe se quer. Então vive o momento", aconselhou Day.

"Pensa em um reality que você precisa se concentrar em você, na sua energia, nos seus problemas, na dinâmica. Aí você tem todo esse peso nas coisas que as pessoas te cobram um pouco pela sua personalidade e mais o peso da outra pessoa. Eu acho que tu não merece isso. Isso tu só vive uma vez na vida. Ele vai tá usando para se sentir forte e você não vai tá concentrando em você. Então é o momento de parar ou continuar", finalizou a modelo.

