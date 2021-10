A Fazenda 13: Mussunzinho é o segundo eliminado em roça com Dayane e Bil

Ele recebeu 23,52% dos votos para permanência no reality rural da TV Record, sendo o menos votado para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A última eliminada foi a influencer Liziane Gutierrez

Mussunzinho foi o segundo eliminado de A Fazenda 2021 nessa quinta-feira, 30 de setembro (30/09). Na roça da semana, ele enfrentou Dayane e Bil Araújo. Na disputa pelo votos para permanência na casa, entretanto, o ator foi o menos votado, com 23,52% de preferência do público.

Dayane Mello foi a mais votada para permanecer na casa e recebeu 45,92% dos votos da Roça. Bil ficou em segundo lugar, com 30,56% da preferência do público. Em A Fazenda 2021, o voto é pra ficar. A volta de Dayane para a casa foi comemorada por peões como Erika, Aline e Rico Melquiades. Entretanto, Mc Gui e Dynho Alves não ficaram satisfeitos com a volta da modelo para a sede.

Já na volta de Bil Araújo, comemoraram os peões Gui Araújo e Victor. Tati Quebra Barraco e Mileide Mihale expressaram decepção com a volta do peão para a sede e ambas choraram pela saída de Mussunzinho. Ela foi consolada por alguns participantes, incluso o próprio Bil.

A Fazenda 2021: quem é Mussunzinho?

Antônio Carlos iniciou seu trabalho como ator, em 2005. Sua grande estreia foi na novela global "Américo", onde Mussunzinho agradou tanto aos telespectadores, quanto a autora Glória Perez, devido, principalmente, a sua semelhança física com seu pai. Devido ao sucesso, Mussunzinho voltou as telas em 2009, onde trabalhou na novela "Caminho das Índias". Na trama, o ator interpretou o filho da atriz Neuza Borges. Saiba mais sobre o participante.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

A então fazendeira da semana, Erika, indicou Mussunzinho direto à roça. A peoa justificou a escolha diante das falas consideradas machistas disparadas pelo ator contra a ex-dançarina do Faustão. Hoje, todos puderam votar. Rico recebeu votos da casa dos participantes, dentre eles Mileide, Tiago e Bil. Lista com quem votou em quem pode ser conferida abaixo.

Dois poderes foram utilizados na noite de hoje: a chama dourada ficou na posse de Rico. "O dono desse poder deve repassar os votos que um peão recebeu para outro. Ele pode repassar os votos dele mesmo se ele quiser", dizia o envelope. Rico então repassou seus sete votos para Bil Araújo, que votou no ex-De Férias com o Ex. O ex-BBB ficou, então, com oito votos e foi direto para a berlinda.

O segundo poder, da chama vermelha, ficou sob posse de Marina: "O dono desse poder vetará um dos quatro roceiros para a prova do fazendeiro". A peoa então vetou Mussunzinho, indicado por Erika. O ator foi direto para o voto popular e não poderá participar da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira. Dos participantes da Baia, Bil puxou a peoa Dayane Mello e o Resta Um definiu o quarto e último roceiro da noite: ficando como o último da casa, Gui Araújo fechou a segunda roça da edição de 2021 de A Fazenda.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano

Terceira semana: Rico



