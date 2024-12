Lar do Papai Noel? Conheça a Lapônia, região onde o Natal é celebrado o ano todo

O Natal é uma época cheia de alegria, com luzes e decorações que tomam conta das cidades do Ocidente. Mas, já imaginou se essa atmosfera festiva estivesse presente o ano todo? Como seria viver em um local onde todos os dias são Natal?

A figura do bom velhinho tem suas raízes em São Nicolau, um santo católico conhecido por sua enorme bondade e carinho pelas crianças. O santo viveu na região que hoje corresponde à Turquia, o que, à primeira vista, não tem ligação com o norte da Finlândia.

No dia 26 de dezembro daquele ano, a revista norte-americana Harper's Weekly publicou em sua capa a imagem de um homem gordo e de roupas vermelhas, em uma região ártica coberta de neve. A ilustração foi criada pelo cartunista Thomas Nast, sendo a primeira representação do Papai Noel com características semelhantes as que estamos habituados atualmente.

Foi apenas em 1857 que a ideia de que o Papai Noel morava no Polo Norte começou a se popularizar no mundo, segundo argumenta o historiador canadense Gerry Bowler, em seu livro "Papai Noel - Uma Biografia".

Além disso, uma avalanche de campanhas publicitárias com referências à essa criação nos anos 30 foi fundamental para fixar ainda mais essa imagem do bom velhinho no imaginário popular.

As ilustrações e obras de Thomas Nast foram um dos principais elementos responsáveis por consolidar a ideia de que o bom velhinho morava no Polo Norte e que o mesmo seria um homem branco, gordo e com barba e cabelos grisalhos.

A Coca-Cola, em sua propaganda de Natal na época, associou a imagem do Papai Noel com as vestes vermelhas (cores da marca de bebidas) e ao Polo Norte, fixando essa narrativa ao longo dos anos no imaginário popular com inúmeras ações comerciais e de marketing ao redor do mundo.

Com tais fatos, foi se popularizando, no imaginário das pessoas, a ideia de que Noel vivia em uma casa mágica e isolada no Polo Norte. Assim, a lenda foi se adaptando a essa crença e passou a ser difundida já com esses novos elementos

Por que a cidade de Rovaniemi foi oficializada como terra do Papai Noel?

Em 1984, a cidade de Rovaniemi foi “oficialmente” nomeada como a terra do Papai Noel. O título foi concedido por Asko Oinas, então governador da região, como parte de um plano ousado do departamento de turismo da Finlândia para atrair novos visitantes à localidade.