Presépio de Natal: qual o dia certo para montar a decoração em 2024?

Presépio de Natal: saiba data ideal para montar a decoração natalina em 2024 Crédito: Nick Fewings/Unsplash

Com a proximidade do mês de dezembro, o interesse em distribuir as decorações natalinas ao redor da casa pode ser motivo de dúvida. Afinal, qual seria o momento certo para montar os itens de Natal e esperar a chegada da data comemorativa? A tradição cristã estabelece um período específico para que os primeiros ornamentos sejam afixados nos lares, conhecido por “Advento”. O termo faz referência ao tempo litúrgico que antecede o Natal e funciona como uma espécie de “contagem regressiva”.

Como é a segunda maior festa do catolicismo - menor apenas que a Páscoa -, o Natal, por ser tão grandioso, precisa de um tempo de preparação", explica o padre Sílvio Scopel. "Nós cristãos meditamos, refletimos na encarnação do verbo durante quatro semanas".

Confira quando é o momento ideal para a montagem das decorações e do presépio de Natal em 2024. Natal: o que acontece em países que não celebram ou consideram a data um crime? ENTENDA Presépio de Natal: quando montar a decoração? O sacerdote destaca que o Advento possui o significado de “tempo de espera”, ou seja, um período de preparação para a vinda do Senhor.

“Nas duas primeiras semanas (do Advento), nos preparamos para a segunda vinda de Jesus. Na terceira semana, que é chamado ‘domingo gaudete’ (significa em latim: ‘alegria’; ‘alegrai-vos no Senhor’), nós celebramos a alegria, porque o Natal do Senhor já está próximo”, diz. Nesse momento, reflete o padre Scopel, o presépio de Natal pode começar a ser montado. “Mas ainda sem a imagem do Menino Jesus”, ressalta. No calendário de 2024, a semana do Advento começará no domingo, 1º de dezembro. Já o Domingo Gaudete, está previsto para 15 de dezembro.

“Nós preparamos o presépio e vamos diante dele para rezar. E ali está faltando quem? A imagem do Menino Jesus”, explica. “Então o nosso coração, junto com o da Virgem Maria, de São José, dos reis magos,dos pastores, dos animais que representam toda a criação, vai se enchendo de expectativa para receber o filho de Deus”. O momento correto seria, no dia 24 de dezembro, colocar a imagem do Menino Jesus sob a manjedoura.

Quando montar as outras decorações? As decorações de Natal podem ser distribuídas nas casas a partir do primeiro domingo do Advento. Em 2024, a data se refere a 1º de dezembro, mas a partir da tarde do sábado, 30 de novembro, já é possível começar. “A casa, a Igreja, o estabelecimento comercial, podem ser organizados com alguns sinais. E, depois do dia 16 (de dezembro, data próxima para ‘domingo gaudete’), a casa se arruma de modo, digamos, mais eloquente”, descreve. É nesse momento que elementos conhecidos fazem a sua aparição oficial, como o presépio (ainda sem o Menino Jesus) e a árvore de Natal, que simboliza o carvalho, a “perenidade da presença de Deus”.