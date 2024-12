Natal em ritmo de nostalgia: confira lista de músicas que nunca saem de moda

Do inglês ao espanhol, as canções consideradas clássicas ganham versões nas mais variadas línguas e crescem nas playlists internacionais. Nos rankings musicais, da Billboard e Spotify, por exemplo, essas produções emplacam as maiores colocações no decorrer do fim de ano .

A seguir, O POVO selecionou as músicas que já são consideradas “hits” do dia 25 de dezembro; veja:

All I Want for christmas is you (1994) – Mariah Carey

Lançada logo no início da carreira, a música “All I Want for Christmas Is You” da cantora pop norte-americana Mariah Carey é uma das referências do período. A peça complementa o disco de natal “Merry Christmas” lançado em 1994, que, além de canções autorais, é repleto de covers de outros clássicos.

Seu desempenho foi bom desde a época de lançamento, no entanto, o destaque começou nos ano 2000, após a aparição no filme “O amor acontece”. Com a era digital a presença da música nos charts foi cada vez mais forte até chegar no topo da Billboard Hot 100 em 2019. Esse ranking, que seleciona as músicas mais tocadas do momento, mostrou que nos últimos seis anos, a cantora atingiu por pelo menos uma semana em primeiro lugar com o single.