Gracyovos: lançamento de Gracyanne é publi com o Canva

A marca de ovos de Gracyanne Barbosa é fictícia e faz parte de uma publicidade. / Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

A internet foi tomada por curiosidade e confusão após Gracyanne Barbosa anunciar, nas redes sociais, o que parecia ser sua própria marca de ovos de luxo, chamada GracyOvos. Com embalagens sofisticadas, estética premium e frases de efeito, a influenciadora fitness despertou a pergunta que viralizou: afinal, quanto custa o ovo da Gracyanne?

A estética de luxo que chamou atenção Nos vídeos divulgados, Gracyanne apresentou caixas de veludo azul, design refinado e um discurso inspirado em marcas de alto padrão. Os ovos eram chamados de joias da natureza e anunciados como resultado do cuidado de galinhas talentosas. A narrativa combinava com a imagem pública da influenciadora, conhecida por consumir grandes quantidades de ovos em sua rotina alimentar. As postagens fizeram seguidores acreditarem que ela lançaria, de fato, um produto no mercado. Influenciadores que receberam as caixas para unboxing destacaram que o conteúdo era o mesmo ovo de mercado tradicional, mas embalado de forma exclusiva e pensada para causar impacto.

Afinal, quanto custa o ovo? Nenhum valor oficial chegou a ser divulgado. Na prática, a GracyOvos não existe como produto comercial e nunca esteve à venda. Publicações especializadas apontaram que não havia catálogo, lote, preço sugerido ou previsão de disponibilidade. A ação foi conduzida de modo a parecer um lançamento real, mas sem qualquer estrutura de negócio por tráS A surpresa veio quando a influenciadora revelou que tudo fazia parte de uma campanha publicitária para o Canva. Segundo ela, a marca fictícia foi criada do zero para demonstrar como as ferramentas da plataforma de design permitem montar identidade visual, embalagens, materiais de divulgação e até simular uma linha de produtos.