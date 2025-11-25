Gracyovos: lançamento de Gracyanne é publi com o Canva

Quanto custa o ovo da Gracyanne Barbosa? Entenda publi do CanvaInfluenciadora revela que marca de ovos era ação de marketing criada apenas para demonstrar ferramentas de design da plataforma
A internet foi tomada por curiosidade e confusão após Gracyanne Barbosa anunciar, nas redes sociais, o que parecia ser sua própria marca de ovos de luxo, chamada GracyOvos.
Com embalagens sofisticadas, estética premium e frases de efeito, a influenciadora fitness despertou a pergunta que viralizou: afinal, quanto custa o ovo da Gracyanne?
A estética de luxo que chamou atenção
Nos vídeos divulgados, Gracyanne apresentou caixas de veludo azul, design refinado e um discurso inspirado em marcas de alto padrão. Os ovos eram chamados de joias da natureza e anunciados como resultado do cuidado de galinhas talentosas.
A narrativa combinava com a imagem pública da influenciadora, conhecida por consumir grandes quantidades de ovos em sua rotina alimentar.
As postagens fizeram seguidores acreditarem que ela lançaria, de fato, um produto no mercado. Influenciadores que receberam as caixas para unboxing destacaram que o conteúdo era o mesmo ovo de mercado tradicional, mas embalado de forma exclusiva e pensada para causar impacto.
Afinal, quanto custa o ovo?
Nenhum valor oficial chegou a ser divulgado. Na prática, a GracyOvos não existe como produto comercial e nunca esteve à venda. Publicações especializadas apontaram que não havia catálogo, lote, preço sugerido ou previsão de disponibilidade.
A ação foi conduzida de modo a parecer um lançamento real, mas sem qualquer estrutura de negócio por tráS A surpresa veio quando a influenciadora revelou que tudo fazia parte de uma campanha publicitária para o Canva.
Segundo ela, a marca fictícia foi criada do zero para demonstrar como as ferramentas da plataforma de design permitem montar identidade visual, embalagens, materiais de divulgação e até simular uma linha de produtos.
Em suas postagens, Gracyanne explicou que montou toda a identidade da GracyOvos dentro do Canva e que a marca não seria comercializada. A revelação dividiu opiniões nas redes sociais, especialmente entre aqueles que acreditaram que se tratava de um negócio real.
A dieta real da influenciadora
Apesar de os ovos da campanha serem fictícios, a dieta de Gracyanne Barbosa continua chamando atenção. Em entrevistas, ela já afirmou consumir dezenas de ovos por dia, hábito que desperta curiosidade sobre o custo mensal dessa rotina.
Com base no preço médio do ovo no varejo brasileiro, o gasto mensal pode ultrapassar centenas de reais, especialmente em períodos de inflação do produto.
Uma lição sobre marketing digital
A campanha destaca um movimento crescente nas redes: a criação de produtos e marcas fictícias para demonstrar serviços, gerar engajamento ou apresentar novas ferramentas de design.
O caso GracyOvos evidenciou como ações desse tipo podem alcançar enorme alcance, mas também levantou discussões sobre transparência e limites da publicidade.
Com storytelling forte e estética elaborada, a influenciadora conseguiu transformar um item simples do dia a dia em pauta nacional, provando o poder das narrativas na internet, mesmo quando o produto não está realmente à venda.