Ivete Sangalo brinca sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Ivete Sangalo comenta sobre possível affair entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine / Crédito: Reprodução/TV Globo

A cantora Ivete Sangalo acabou entregando, de forma bem-humorada, um possível romance envolvendo Bruna Marquezine e Shawn Mendes durante participação no programa Domingão com Huck na noite de domingo, 16. Jurada do quadro Dança dos Famosos, Ivete deixou escapar a revelação após uma pessoa da plateia mencionar o nome de Bruna.

“Ela é minha filha e eu cuido do meu genro, pô”, brincou a cantora que, momentos antes, comentava sobre a passagem de Shawn Mendes pelo Brasil. Veja o vídeo: A fala aconteceu um dia após Bruna Marquezine e Shawn Mendes chamarem atenção pela proximidade no show de Dua Lipa, realizado no último sábado, 15, em São Paulo. Apesar da sintonia evidente, os dois não trocaram grandes demonstrações de intimidade em público — mas a presença lado a lado foi suficiente para movimentar a web.

Repercussão nas redes No X (antigo Twitter), usuários rapidamente reagiram ao comentário de Ivete, — a maioria, criticando o comportamento de Bruna: "Ela tá brincando com os sentimentos do João Guilherme!", lamentou um internauta. Outro postou "Ativou o modo Virgínia em busca da fama internacional já que não conseguiu como atriz" Internautas também recuperaram registros do show de Dua Lipa, nos quais Bruna e Shawn aparecem próximos e conversando de forma descontraída.