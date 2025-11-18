Ginasta Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha, Eva

Nascimento de Eva marca momento especial para Jade, que compartilhou a notícia com fãs e colegas de modalidade / Crédito: Reprodução/ Instagram

A manhã desta terça-feira, 18, começou com festa entre fãs da ginástica artística brasileira: nasceu a primeira filha de Jade Barbosa, de 34 anos. A atleta anunciou a chegada de Eva com uma foto ao lado da recém-nascida e uma mensagem simples, mas carregada de emoção, publicada em suas redes sociais.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp O nascimento marca uma nova fase na vida de Jade, que vem conciliando a rotina longe das competições com momentos familiares. A ginasta vive um período de recuperação após a cirurgia feita no joelho direito, intervenção realizada depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na qual integrou a equipe brasileira que conquistou o bronze.

Eva é fruto do relacionamento de Jade com o administrador Leandro Fontanesi, com quem ela oficializou a união no ano passado.

Leia Também | Ivete Sangalo brinca sobre romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes O casal realizou duas cerimônias: uma em São Paulo, em setembro, e outra na Itália, um mês depois. Juntos há seis anos, eles vinham compartilhando etapas da gestação com amigos, fãs e colegas de modalidade. O anúncio do sexo do bebê, feito em uma celebração íntima em junho, emocionou os presentes.