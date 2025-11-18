Ginasta Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha, Eva

Ginasta Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha, EvaEva é a primeira filha de Jade Barbosa com Leandro Fontanesi; anúncio foi feito nesta terça-feira,18, nas redes sociais
A manhã desta terça-feira, 18, começou com festa entre fãs da ginástica artística brasileira: nasceu a primeira filha de Jade Barbosa, de 34 anos.
A atleta anunciou a chegada de Eva com uma foto ao lado da recém-nascida e uma mensagem simples, mas carregada de emoção, publicada em suas redes sociais.
O nascimento marca uma nova fase na vida de Jade, que vem conciliando a rotina longe das competições com momentos familiares.
A ginasta vive um período de recuperação após a cirurgia feita no joelho direito, intervenção realizada depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na qual integrou a equipe brasileira que conquistou o bronze.
Eva é fruto do relacionamento de Jade com o administrador Leandro Fontanesi, com quem ela oficializou a união no ano passado.
O casal realizou duas cerimônias: uma em São Paulo, em setembro, e outra na Itália, um mês depois. Juntos há seis anos, eles vinham compartilhando etapas da gestação com amigos, fãs e colegas de modalidade.
O anúncio do sexo do bebê, feito em uma celebração íntima em junho, emocionou os presentes.
Ao revelar que esperava uma menina, Jade exibiu uma blusa com um coração rosa estampado e o nome da filha, gesto que arrancou lágrimas e sorrisos da futura mamãe.
Com a notícia do nascimento, companheiros de seleção e atletas de diferentes gerações enviaram mensagens de carinho.
Daniele Hypólito, Rebeca Andrade, Petrix Barbosa e Diego Hypólito foram alguns dos nomes que celebraram a chegada da pequena Eva.
Mesmo afastada das competições desde 2024, Jade já afirmou que não pretende se despedir do esporte. Agora, com Eva nos braços, inicia uma nova jornada, desta vez, dentro e fora das arenas da ginástica.