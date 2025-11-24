Gracyanne rebate críticas por morar com ex-sogra após divórcio

Gracyanne rebate críticas por morar com ex-sogra após divórcioApós seguidor chamar situação de "loucura", Gracyanne defende relação e afirma oferecer cuidado e proteção para a família do ex-marido
A influenciadora Gracyanne Barbosa voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo, 23, após responder questionamentos de seguidores sobre sua convivência com a família do ex-marido, o cantor Belo.
A musa fitness afirmou que continua morando com a ex-sogra, dona Teresinha Vieira, e com Ingrid Vieira, filha do pagodeiro, decisão que tem gerado críticas entre internautas.
A curiosidade surgiu durante uma interação no Instagram, quando um seguidor classificou como “loucura” o fato de Gracyanne manter a mesma rotina doméstica ao lado dos familiares de Belo, mesmo após a separação ocorrida há mais de um ano.
A influenciadora confirmou que a convivência continua e rebateu a crítica.
“Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, respondeu Gracyanne em uma caixinha de perguntas no Instagram.
Mãe de Belo escolheu morar com Gracyanne:
Ela destacou que a permanência das duas na residência foi uma escolha de dona Teresinha e de Ingrid, e que o término do casamento não alterou o vínculo afetivo construído ao longo dos anos.
A relação próxima não se limita ao cotidiano. Recentemente, Gracyanne esteve no aniversário de Arthur, neto de Belo, e compartilhou registros da festa, inspirada no filme “O Rei Leão”.
Embora convivam sob o mesmo teto, Gracyanne e Belo oficializaram o divórcio apenas nos últimos dias.
Procurada pela revista Quem, a musa fitness confirmou que o processo, iniciado em abril de 2024, foi concluído.
Os dois ficaram juntos por 16 anos. “Foram muitos anos de amor, parceria e construção de uma história linda. Hoje seguimos caminhos diferentes, mas levo comigo respeito, gratidão e tudo o que vivemos”, declarou.
No campo pessoal, a vida do ex-casal tomou rumos distintos. Belo, que estreou como ator na novela "Três Graças", vivendo o personagem Misael, atualmente namora a influenciadora Rayane Figliuzzi. Já Gracyanne não assumiu publicamente nenhum novo relacionamento desde o fim da união.