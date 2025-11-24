Gracyanne rebate críticas por morar com ex-sogra após divórcio

Gracyanne fala sobre viver com mãe e filha de Belo mesmo separada / Crédito: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Gracyanne Barbosa voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo, 23, após responder questionamentos de seguidores sobre sua convivência com a família do ex-marido, o cantor Belo. A musa fitness afirmou que continua morando com a ex-sogra, dona Teresinha Vieira, e com Ingrid Vieira, filha do pagodeiro, decisão que tem gerado críticas entre internautas.



Leia Também | Gracyanne Barbosa anuncia marca de ovos: 'Sonho antigo' A curiosidade surgiu durante uma interação no Instagram, quando um seguidor classificou como “loucura” o fato de Gracyanne manter a mesma rotina doméstica ao lado dos familiares de Belo, mesmo após a separação ocorrida há mais de um ano. A influenciadora confirmou que a convivência continua e rebateu a crítica. “Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, respondeu Gracyanne em uma caixinha de perguntas no Instagram.



Mãe de Belo escolheu morar com Gracyanne: Ela destacou que a permanência das duas na residência foi uma escolha de dona Teresinha e de Ingrid, e que o término do casamento não alterou o vínculo afetivo construído ao longo dos anos. A relação próxima não se limita ao cotidiano. Recentemente, Gracyanne esteve no aniversário de Arthur, neto de Belo, e compartilhou registros da festa, inspirada no filme "O Rei Leão".