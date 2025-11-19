Não tem país na África? Nova novela da Globo terá nação inventada

Filme "Pantera Negra" é ambientado em país fictício / Crédito: Reprodução/Marvel

No dia 3 de novembro, foi anunciado que “Nobreza do Amor”, nova novela “das 6” da TV Globo, terá protagonismo negro e será ambientada em Batanga, um país da África. Erika Januza interpretará a rainha da nação na trama e Duda Santos será a princesa, filha de Januza. O problema? Batanga não existe. É um lugar inventado, assim como a Wakanda de “Pantera Negra” (2018).

A diferença é que o super-herói da Marvel nasce em uma história em quadrinhos da década de 1960 e é criado por um time quase todo de pessoas brancas (a primeira história foi escrita por Don McGregor, com arte de Rich Buckler, Gil Kane e Billy Graham – único negro da equipe –, e arte-final de Klaus Janson e Bob McLeod). Leia também | Erika Januza será rainha de país africano em nova novela Embora a novela da Globo tenha na equipe técnica um panorama similar (são duas pessoas brancas - Duca Rachid e Júlio Fischer - e uma pessoa negra - Elísio Lopes Jr.), é um tanto inadmissível criar uma narrativa ambientada em um país que sequer existe. “Ah, mas estamos falando de ficção”, pode ser seu argumento diante da minha crítica. No entanto, caro leitor, é possível propor histórias a partir de semelhanças com a realidade.

Se era para propor algo imaginativo, por que não pensar na possível existência de uma República dos Palmares? A perspectiva da Outridade No início de “Memórias da Plantação”, Grada Kilomba traz um glossário de palavras diversas, explicando seus significados e como são atravessados por questões de raça. Uma delas é "outridade". Para a pesquisadora, o conceito acima é a “personificação de aspectos repressores do ‘eu’ do sujeito branco. Basicamente, para a branquitude, pessoas negras são tudo o que elas não querem ser.

A acadêmica portuguesa explica que “a negritude serve como forma primária de outridade, pela qual a branquitude é construída”. Em outras palavras, as pessoas negras são vistas como “outros(as)” pela branquitude, o que é diferente daquilo que foi definido como padrão. Por isso, quando uma emissora como a Globo decide fazer uma novela com protagonismo negro e, ainda assim, existe uma decisão por parte de algum dos roteiristas de ambientá-la em um país fictício no continente africano, temos um episódio de outridade. Leia também | Musical inspirado no livro Torto Arado chega a Fortaleza