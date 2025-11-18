Como foi a estreia mundial de Wicked 2 no Brasil

Estreia de "Wicked: Parte 2" traz Cynthia Erivo e Jonathan Bailey ao Brasil / Crédito: Divulgação/Lucas Ramos/Universal Picture

Quando saí da sessão de estreia da primeira parte de “Wicked”, em 2024, eu lembro da sensação intrigante de descobrir que aquele filme existia não apenas por conta de uma Hollywood viciada em nostalgia, mas, essencialmente, porque aquela era uma mitologia aclamada à parte da sua origem. O filme é adaptado do musical que estreou na Broadway em 2003, que já é adaptado do romance de Gregory Maguire publicado em 1995, inspirado pelo clássico de 1939 que veio do livro original de 1900 escrito por L. Frank Baum.

A obra que estava chegando aos cinemas era o que poderia se chamar de fanfic da fanfic da fanfic (como chamam as histórias escritas por fãs, independentes do cânone principal). Estreia de "Wicked: Parte 2" traz Cynthia Erivo e Jonathan Bailey ao Brasil Crédito: Divulgação/Lucas Ramos/Universal Pictures Mas diferente de fanfics destinadas aos nichos, como as tantas histórias paralelas de Crepúsculo ou Harry Potter, "Wicked" nasceu para o mundo: montagens teatrais viajaram para vários países, a peça venceu Tonys e Grammys, além de uma modesta legião de aficionados – e eu não sabia disso até o segundo em que Ariana Grande desce dos céus com uma nota agudíssima e do meu lado já tinha gente cantando junto.

"Wicked: Parte 2" nos cinemas brasileiros Um ano depois, como num passe de mágica surreal dessa linha do tempo, eu olho para o lado e vejo Cynthia Erivo passar por mim, num sorriso largo e olhar ansioso, repetindo que era um prazer nos conhecer. Nos primeiros dias de novembro, representei O POVO em um grupo de jornalistas internacionais da América Latina convidados para a pré-estreia mundial de “Wicked: Parte 2”, evento que estremeceu com os ânimos do Brasil. Estreia de "Wicked: Parte 2" traz Cynthia Erivo e Jonathan Bailey ao Brasil Crédito: Divulgação/Lucas Ramos/Universal Pictures

Do outro lado da sala, Jonathan Bailey conversava com alguns de nós – evidentemente, foi perguntado sobre o título de “homem mais sexy do mundo” que a revista People o havia concedido no dia anterior. Ariana também estaria lá se não tivesse cancelado sua participação por problemas técnicos com o avião que lhe traria ao Brasil. Sua ausência causou barulho, principalmente, entre os fãs da cantora que aguardavam meses por esse encontro. No palco do evento, guiado por Larissa Manoela, Jeniffer Nascimento e Gloria Groove, o diretor Jon M. Chu se juntou ao elenco numa dinâmica tão rápida que deu uma breve impressão de improviso. Havia certa desconfiança se a projeção teria qualidade à altura já que o local não era uma sala de cinema e o público passava das mil pessoas, mas o resultado foi bastante surpreendente.