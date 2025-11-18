Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Musical inspirado no livro Torto Arado chega a Fortaleza

Adaptação do romance de Itamar Vieira Jr. terá quatro sessões no Cineteatro São Luiz; ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do equipamento
Best-seller do autor Itamar Vieira Jr., o livro "Torto Arado" inspira musical que chega a Fortaleza no mês de dezembro. A história que se passa no interior da Bahia sai das páginas e ganha os palcos com texto sobre ancestralidade.

Com sessões de 5 a 7 de dezembro no Cineteatro São Luiz, os ingressos para "Torto Arado - O Musical" estão disponíveis a partir de R$ 20 no site Sympla e na bilheteria do equipamento.

A montagem já passou por cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A adaptação também reflete sobre racismo e religiosidade, assim como a obra literária, e acompanha Bibiana e Belonísia

As irmãs trabalham em uma fazenda com condições análogas à escravidão. "Torto Arado - O Musical" acrescenta uma nova personagem, a avó Donana. 

Todos os clientes Nubank possuem 45% de desconto em cima do valor da inteira.

Torto Arado - O Musical

  • Quando: de sexta, 5 de dezembro, a domingo, 7 de dezembro; horários diversos
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Ingressos: a partir de R$ 20; na bilheteria do equipamento ou no site Sympla
  • Mais informações: Instagram

 

 

