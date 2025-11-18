Musical inspirado no livro Torto Arado chega a Fortaleza

Musical inspirado no livro Torto Arado chega a FortalezaAdaptação do romance de Itamar Vieira Jr. terá quatro sessões no Cineteatro São Luiz; ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do equipamento
Best-seller do autor Itamar Vieira Jr., o livro "Torto Arado" inspira musical que chega a Fortaleza no mês de dezembro. A história que se passa no interior da Bahia sai das páginas e ganha os palcos com texto sobre ancestralidade.
Com sessões de 5 a 7 de dezembro no Cineteatro São Luiz, os ingressos para "Torto Arado - O Musical" estão disponíveis a partir de R$ 20 no site Sympla e na bilheteria do equipamento.
A montagem já passou por cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A adaptação também reflete sobre racismo e religiosidade, assim como a obra literária, e acompanha Bibiana e Belonísia.
As irmãs trabalham em uma fazenda com condições análogas à escravidão. "Torto Arado - O Musical" acrescenta uma nova personagem, a avó Donana.
Todos os clientes Nubank possuem 45% de desconto em cima do valor da inteira.
Torto Arado - O Musical
- Quando: de sexta, 5 de dezembro, a domingo, 7 de dezembro; horários diversos
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Ingressos: a partir de R$ 20; na bilheteria do equipamento ou no site Sympla
- Mais informações: Instagram
