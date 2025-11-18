Musical inspirado no livro Torto Arado chega a Fortaleza

Musical inspirado no livro Torto Arado estreia em dezembro em Fortaleza / Crédito: Caio Lírio/divulgação

Best-seller do autor Itamar Vieira Jr., o livro "Torto Arado" inspira musical que chega a Fortaleza no mês de dezembro. A história que se passa no interior da Bahia sai das páginas e ganha os palcos com texto sobre ancestralidade. Com sessões de 5 a 7 de dezembro no Cineteatro São Luiz, os ingressos para "Torto Arado - O Musical" estão disponíveis a partir de R$ 20 no site Sympla e na bilheteria do equipamento.

LEIA TAMBÉM | Releitura de 'Dom Quixote' é apresentada em teatros do Ceará A montagem já passou por cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A adaptação também reflete sobre racismo e religiosidade, assim como a obra literária, e acompanha Bibiana e Belonísia. As irmãs trabalham em uma fazenda com condições análogas à escravidão. "Torto Arado - O Musical" acrescenta uma nova personagem, a avó Donana. Todos os clientes Nubank possuem 45% de desconto em cima do valor da inteira.