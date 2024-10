Rebeca Andrade canta em festa de casamento de Jade Barbosa

A ginasta olímpica Jade Barbosa casou no sábado, 28, em uma cerimônia privada que reuniu diversos nomes do esporte nacional. Dentre os convidados, Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Arthur Nory e Ana Lu Pires estiveram no evento.

No evento intimista realizado em São Paulo, a medalhista e também designer dos collants usados pela equipe nas Olimpíadas de Paris-2024, celebrou a união no civil com o administrador Leandro Fontanesi.

“Não poderia ter tido um ano mais completo do que este, não só com a medalha [nos Jogos Olímpicos deste ano], mas também um casamento. É um sonho particular meu, sou muito ligada à minha família e poder oficializar a construção da minha é algo que sempre almejei”, contou Jade à Vogue Brasil.