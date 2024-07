Jade Barbosa assina trajes de ginastas brasileiras nas Olimpíadas

Realizada na tarde desta terça-feira, 30, a competição em grupo rendeu ao País a medalha de bronze , com destaque para as apresentações de Rebeca Andrade , que somou as maiores notas nos aparelhos.

Em tecido azul-marinho e cristais brilhantes no tom amarelo, os collants usados pelas representantes do Brasil em Paris foi desenhado por Jade Barbosa.



Ginasta com maior experiência entre as parceiras de equipe, Jade iniciou sua trajetória oficial no esporte em 2007 e desde 2021 cria os trajes do time feminino.