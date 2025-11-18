Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K' com shows e exposição

Cantora apresenta dois shows e inaugura exposição que revisita sua carreira e o impacto do disco "K" na música cearense e brasileira
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

Três décadas após lançar “K”, álbum que marcou uma geração da música cearense, Kátia Freitas retorna ao Centro de Fortaleza para revisitar a própria história e convidar o público a mergulhar nela.

A cantora, compositora e diretora musical comemora os 30 anos do disco com dois shows especiais, nos dias 27 e 29 de novembro, além da abertura da exposição “A Palavra e o Som”, no dia 22 de novembro, no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, espaço cultural localizado na rua Conde d’Eu.

A mostra inaugura a celebração reunindo documentos, registros fonográficos, imagens de bastidores, videoclipes, partituras e depoimentos que ajudam a reconstruir não apenas a trajetória da artista, mas também o ambiente efervescente da cena musical cearense dos anos 1990 e 2000.

A curadoria é assinada por Régis Amora, fotógrafo e pesquisador, em parceria com a própria Kátia Freitas, e a expografia é de Lidianne Limaverde. Na abertura, o público participa de uma visita guiada conduzida pela artista.

A exposição apresenta blocos que percorrem a infância de Kátia, sua descoberta como cantora, o encontro com o parceiro artístico Cristiano Pinho (guitarrista, arranjador e diretor musical falecido em 2024) e a criação dos discos "K" (1995) e "Próximo" (2002).

A homenagem a Cristiano atravessa toda a programação, reconhecendo sua importância para a estética e musicalidade de Kátia.

Os shows, que acontecem no teatro do mesmo equipamento cultural, revisitam faixas marcantes como “Coca-colas e iguarias”, de Valdo Aderaldo, e composições autorais como “Anjos”, “Um qualquer” e “Notícias boas”. Os ingressos são gratuitos e disponibilizados pela plataforma Outgo a partir da próxima segunda-feira, 24.

Quem é Kátia Freitas

Nome fundamental da música cearense contemporânea, Kátia Freitas conquistou projeção nacional nos anos 1990 e 2000 com suas composições, sua interpretação e sua escrita musical que mescla o pop, o rock e a MPB.

Seus dois discos, “K” e “Próximo”, tornaram marcos da produção cearense recente e renderam convites para diversos projetos fora do Estado.

A artista teve clipes exibidos na MTV, apresentou-se em Lisboa e Berlim, integrou a turnê do “Projeto Pixinguinha” e foi indicada ao Prêmio Visa.

Em Fortaleza, protagonizou momentos marcantes, como o show histórico na Barraca Biruta, nos anos 1990, que reuniu 6 mil pessoas.

Sua atuação também se estende à produção cultural, tendo coordenado centenas de concertos da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo.

Nos últimos anos, Kátia participou de festivais como Jazz & Blues de Guaramiranga, Música na Ibiapaba, Bora e Poesia em Cartaz, além de projetos coletivos que reafirmam sua presença na música cearense.

Shows com Kátia Freitas e banda

  • Quando: quinta, 27 e sábado, 29, às 20 horas
  • Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (Rua Conde d’Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito

Abertura da exposição “A Palavra e o Som”

  • Quando: sábado, 22, às 19 horas
  • Onde: Galeria Letícia Parente (Rua Conde d’Eu, 560 - Centro)
  • Gratuita

