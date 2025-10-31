Halloween: Burger King troca boletos por hambúrguer grátis

Burger King troca boletos por hambúrguer grátis em ação de HalloweenNesta sexta-feira, 31, quem apresentar um boleto em drive-thrus do Burger King ganha um Cheddar Duplo; veja como partir e endereços em Fortaleza
Nesta sexta-feira, 31 de outubro, o Burger King comemora o Dia das Bruxas de uma forma inusitada: oferecendo hambúrgueres de graça para quem apresentar um boleto em seus drive-thrus.
A ação, criada em parceria com o Serasa, busca transformar o que costuma ser o maior “susto” do brasileiro, as contas, em uma experiência divertida e saborosa.
Burger King no Halloween: como participar da promoção
Para garantir o lanche, o cliente precisa ir hoje a uma das mais de 200 unidades participantes da rede e apresentar um boleto (impresso ou digital) junto com um documento com CPF.
Ao fazer isso, o participante recebe imediatamente um Cheddar Duplo, um dos sanduíches mais populares do cardápio do Burger King.
Dúvidas sobre a promoção do Burger King
Confira abaixo os principais pontos esclarecidos sobre a campanha do Burger King :
- Forma de pagamento aceita: vale boleto físico ou digital, pago ou não pago; até mesmo boleto vencido é aceito na promoção.
- Locais válidos: a promoção é exclusiva para unidades com drive-thru.
- Não é válida para balcão, totens de autoatendimento nem delivery.
- Bônus extra: quem tiver o aplicativo Serasa instalado no celular ganha uma batata frita média junto com o pedido.
- Limite: válida por carro e por CPF.
Unidades Burger King com Drive-Thru em Fortaleza
Burger King – Av. 13 de Maio (Benfica)
- Endereço: Av. Treze de Maio, 2042 – Benfica, Fortaleza – CE, 60040-212
Burger King – Shopping Via Sul
- Endereço: Av. Washington Soares, 4335 – Sapiranga, Fortaleza – CE, 60833-005
Burger King – Parangaba
- Endereço: Rua Germano Franck, 300 – Parangaba, Fortaleza – CE, 60740-020
Burger King – Av. Bezerra de Menezes (próx. North Shopping)
- Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 – São Geraldo, Fortaleza – CE, 60325-00