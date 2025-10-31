Halloween: Burger King troca boletos por hambúrguer grátis

Nesta sexta-feira, 31, quem apresentar um boleto em drive-thrus do Burger King ganha um Cheddar Duplo; veja como partir e endereços em Fortaleza

Nesta sexta-feira, 31 de outubro, o Burger King comemora o Dia das Bruxas de uma forma inusitada: oferecendo hambúrgueres de graça para quem apresentar um boleto em seus drive-thrus.

A ação, criada em parceria com o Serasa, busca transformar o que costuma ser o maior “susto” do brasileiro, as contas, em uma experiência divertida e saborosa.