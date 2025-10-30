5 penteados práticos e estilosos para o Halloween / Crédito: EdiCase Beleza

Com o Halloween se aproximando, é hora de pensar além das fantasias tradicionais e apostar em penteados criativos que tragam um diferencial ao visual. O cabelo tem um papel essencial na composição do look, ajudando a complementar a produção e deixando o resultado mais autêntico e marcante para as festas temáticas. Adno Moreira, especialista em penteados e Keune Master Talent, compartilha ideias que permitem reproduzir em casa visuais impressionantes para arrasar nas festas de Halloween deste ano. Confira!

1. Fantasias felinas: gatinhas, leões e tigresas Para as cacheadas, o hair expert sugere fantasias e penteados que valorizem o volume dos cachos, como leões, gatinhos ou tigresas. Ele recomenda o uso de um definidor de cachos nutritivo, que proporciona maleabilidade e um spray volumador para a raiz. Além disso, as orelhinhas podem ser feitas com os próprios fios de cabelo, com a ajuda de um sprayde alta fixação. Comece com o cabelo limpo e aplique o definidor nos cachos. Você pode usar também um finalizador para ajudar a modelar os fios, como uma cera em spray;

Separe quatro mechas do cabelo: duas à direita e duas à esquerda, perto da parte frontal da cabeça;

Faça, se desejar, uma trança em cada uma dessas mechas. Para um visual mais volumoso, não puxe demais as mechas durante a trança;

Após trançar, enrole as tranças em formato de orelhinhas de gatinho e prenda-as com grampos ou elásticos;

Ajuste as tranças, se as fizer, e use um pouco despray fixador para garantir que o penteado fique no lugar. Se quiser, adicione um acessório de gatinho para completar o look. 2. Medusa A fantasia de Medusa é um clássico do mundo da mitologia e uma ótima opção para cabelos longos, cacheados, ondulados ou lisos. Para esse penteado, Adno Moreira indica o uso de finalizadores que ajudem a modelar e dar volume. Comece com o cabelo limpo e seco. A dica é aplicar umspray texturizador ou um pouco de água para umedecer os fios;

Aplique uma boa quantidade de mousse em todo o cabelo. Isso ajudará a criar volume;

Em seguida, faça tranças ou torções em cada parte do cabelo. Para um visual mais dramático, você pode fazer tranças mais grossas ou deixar os cabelos bagunçados;

Para simular as serpentes, enrole as tranças ao redor da cabeça, como uma coroa. Prenda com grampos conforme necessário, garantindo que fiquem bem fixas;

Usespray fixador para que o penteado dure. Se tiver acessórios de serpente, coloque-os entre as tranças ou ao redor da cabeça. 3. Coringa O ícone Coringa nunca perde a majestade. Para recriar esse visual, os homens vão precisar de um gel de alta fixação e, se desejarem, um spray colorido verde. Além disso, uma escova e um secador serão úteis para dar volume ao cabelo. Comece aplicando uma quantidade generosa de gel em todo o cabelo;

Em seguida, com uma escova, penteie-o para trás, criando um efeito molhado;

Para capturar a essência do Coringa, deixe o cabelo levemente bagunçado: amasse algumas mechas para um toque despojado;

Finalize com spray fixador para garantir que o penteado se mantenha durante a noite. 4. Cruella de Vil Para quem tem cabelos curtinhos, o penteado da Cruella de Vil é uma escolha perfeita! Para os cabelos cacheados, basta aplicar mousse ou um leave-in para ativar os cachos e dar mais definição. Você também pode usarsprays incorporadores.