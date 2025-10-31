Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

31 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 31 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025), mais de cem cidades possuem folgas na data. No Ceará, há seis feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 31 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Autazes (Amazonas)
  • Humaitá (Amazonas)
  • Baixa Grande (Bahia)
  • João Dourado (Bahia)
  • Mairi (Bahia)
  • Maracás (Bahias)
  • Miguel Calmon (Bahia)
  • Monte Santo (Bahia)
  • Mutuípe (Bahia)
  • Piatã (Bahia)
  • Piritiba (Bahia)
  • Ruy Barbosa (Bahia)
  • Serra do Ramalho (Bahia)
  • Várzea da Roça (Bahia)
  • Wagner (Bahia)
  • Barroquinha (Ceará)
  • Boa Viagem (Ceará)
  • Farias Brito (Ceará)
  • Novo Oriente (Ceará)
  • Tabuleiro do Norte (Ceará)
  • Madalena (Ceará)
  • Afonso Cláudio (Espírito Santo)
  • Atílio Vivácqua (Espírito Santo)
  • Baixo Guandu (Espírito Santo)
  • Boa Esperança (Espírito Santo)
  • Domingos Martins (Espírito Santo)
  • Itaguaçu (Espírito Santo)
  • Itarana (Espírito Santo)
  • Laranja da Terra (Espírito Santo)
  • Marataízes (Espírito Santo)
  • Marechal Floriano (Espírito Santo)
  • Nova Venécia (Espírito Santo)
  • Pancas (Espírito Santo)
  • Santa Leopoldina (Espírito Santo)
  • Santa Maria de Jetibá (Espírito Santo)
  • Santa Teresa (Espírito Santo)
  • São Domingos do Norte (Espírito Santo)
  • São Gabriel da Palha (Espírito Santo)
  • São Roque do Canaã (Espírito Santo)
  • Vila Pavão (Espírito Santo)
  • Vila Valério (Espírito Santo)
  • Coelho Neto (Maranhão)
  • Esperantinópolis (Maranhão)
  • Governador Eugênio Barros (Maranhão)
  • Lima Campos (Maranhão)
  • Porto Franco (Maranhão)
  • São Bernardo (Maranhão)
  • São José de Ribamar (Maranhão)
  • Vitorino Freire (Maranhão)
  • Água Clara (Mato Grosso do Sul)
  • Alto Garças (Mato Grosso)
  • Colniza (Mato Grosso)
  • Cotriguaçu (Mato Grosso)
  • Itanhangá (Mato Grosso)
  • Marcelândia (Mato Grosso)
  • Querência (Mato Grosso)
  • Sapezal (Mato Grosso)
  • Vila Rica (Mato Grosso)
  • Água Azul do Norte (Pará)
  • Breu Branco (Pará)
  • Igarapé-miri (Pará)
  • Mocajuba (Pará)
  • Ourilândia do Norte (Pará)
  • São Geraldo do Araguaia (Pará)
  • São Miguel do Guamá (Pará)
  • Tucuruí (Pará)
  • Itaueira (Piauí)
  • José de Freitas (Piauí)
  • Campo Bonito (Paraná)
  • Corbélia (Paraná)
  • Entre Rios do Oeste (Paraná)
  • Guaíra (Paraná)
  • Guamiranga (Paraná)
  • Imbituva (Paraná)
  • Ipiranga (Paraná)
  • Iporã (Paraná)
  • Itaipulândia (Paraná)
  • Ivaí (Paraná)
  • Marechal Cândido Rondon (Paraná)
  • Marilândia do Sul (Paraná)
  • Maripá (Paraná)
  • Mercedes (Paraná)
  • Missal (Paraná)
  • Morretes (Paraná)
  • Nova Cantu (Paraná)
  • Nova Santa Rosa (Paraná)
  • Pato Bragado (Paraná)
  • Quatro Pontes (Paraná)
  • Santa Helena (Paraná)
  • Serranópolis do Iguaçu (Paraná)
  • Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
  • Agudo (Rio Grande do Sul)
  • Alecrim (Rio Grande do Sul)
  • Alegria (Rio Grande do Sul)
  • Arroio do Meio (Rio Grande do Sul)
  • Arroio do Padre (Rio Grande do Sul)
  • Boa Vista do Buricá (Rio Grande do Sul)
  • Boa Vista do Incra (Rio Grande do Sul)
  • Bom Retiro do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Candelária (Rio Grande do Sul)
  • Cândido Godói (Rio Grande do Sul)
  • Canguçu (Rio Grande do Sul)
  • Cerro Branco (Rio Grande do Sul)
  • Chapada (Rio Grande do Sul)
  • Colinas (Rio Grande do Sul)
  • Crissiumal (Rio Grande do Sul)
  • Cruzeiro de Novembro (Rio Grande do Sul)
  • Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)
  • Ernestina (Rio Grande do Sul)
  • Estrela (Rio Grande do Sul)
  • Fazenda Vilanova (Rio Grande do Sul)
  • Forquetinha (Rio Grande do Sul)
  • Horizontina (Rio Grande do Sul)
  • Imigrante (Rio Grande do Sul)
  • Independência (Rio Grande do Sul)
  • Iraí (Rio Grande do Sul)
  • Lagoa dos Três Cantos (Rio Grande do Sul)
  • Lajeado (Rio Grande do Sul)
  • Linha Nova (Rio Grande do Sul)
  • Montenegro (Rio Grande do Sul)
  • Morro Redondo (Rio Grande do Sul)
  • Não-Me-Toque (Rio Grande do Sul)
  • Nova Boa Vista (Rio Grande do Sul)
  • Nova Petropólis (Rio Grande do Sul)
  • Nova Ramada (Rio Grande do Sul)
  • Nova Cabrais (Rio Grande do Sul)
  • Paraíso do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Paverama (Rio Grande do Sul)
  • Poço das Antas (Rio Grande do Sul)
  • Porto Lucena (Rio Grande do Sul)
  • Porto Xavier (Rio Grande do Sul)
  • Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)
  • Restinga Seca (Rio Grande do Sul)
  • Roça Sales (Rio Grande do Sul)
  • Roque Gonzales (Rio Grande do Sul)
  • Santa Clara do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Santa Rosa (Rio Grande do Sul)
  • São José do Inhacorá (Rio Grande do Sul)
  • São Paulo das Missões (Rio Grande do Sul)
  • Senador Salgado Filho (Rio Grande do Sul)
  • Teutônia (Rio Grande do Sul)
  • Três de Maia (Rio Grande do Sul)
  • Tuparendi (Rio Grande do Sul)
  • Ubiretama (Rio Grande do Sul)
  • Victor Graeff (Rio Grande do Sul)
  • Westfalia (Rio Grande do Sul)
  • Rosário do Catete (Sergipe)
  • Pedreira (São Paulo)
  • Araguaçu (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

