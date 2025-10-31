Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 31 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 31 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025), mais de cem cidades possuem folgas na data. No Ceará, há seis feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 31 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Autazes (Amazonas)



Humaitá (Amazonas)



Baixa Grande (Bahia)



João Dourado (Bahia)



Mairi (Bahia)



Maracás (Bahias)



Miguel Calmon (Bahia)

Monte Santo (Bahia)



Mutuípe (Bahia)



Piatã (Bahia)



Piritiba (Bahia)



Ruy Barbosa (Bahia)



Serra do Ramalho (Bahia)



Várzea da Roça (Bahia)



Wagner (Bahia)



Barroquinha (Ceará)



Boa Viagem (Ceará)



Farias Brito (Ceará)



Novo Oriente (Ceará)



Tabuleiro do Norte (Ceará)



Madalena (Ceará)



Afonso Cláudio (Espírito Santo)



Atílio Vivácqua (Espírito Santo)



Baixo Guandu (Espírito Santo)



Boa Esperança (Espírito Santo)



Domingos Martins (Espírito Santo)



Itaguaçu (Espírito Santo)



Itarana (Espírito Santo)



Laranja da Terra (Espírito Santo)



Marataízes (Espírito Santo)



Marechal Floriano (Espírito Santo)



Nova Venécia (Espírito Santo)



Pancas (Espírito Santo)



Santa Leopoldina (Espírito Santo)



Santa Maria de Jetibá (Espírito Santo)



Santa Teresa (Espírito Santo)



São Domingos do Norte (Espírito Santo)



São Gabriel da Palha (Espírito Santo)



São Roque do Canaã (Espírito Santo)



Vila Pavão (Espírito Santo)



Vila Valério (Espírito Santo)



Coelho Neto (Maranhão)



Esperantinópolis (Maranhão)



Governador Eugênio Barros (Maranhão)



Lima Campos (Maranhão)



Porto Franco (Maranhão)



São Bernardo (Maranhão)



São José de Ribamar (Maranhão)



Vitorino Freire (Maranhão)



Água Clara (Mato Grosso do Sul)



Alto Garças (Mato Grosso)



Colniza (Mato Grosso)



Cotriguaçu (Mato Grosso)



Itanhangá (Mato Grosso)



Marcelândia (Mato Grosso)



Querência (Mato Grosso)



Sapezal (Mato Grosso)



Vila Rica (Mato Grosso)



Água Azul do Norte (Pará)



Breu Branco (Pará)



Igarapé-miri (Pará)



Mocajuba (Pará)



Ourilândia do Norte (Pará)



São Geraldo do Araguaia (Pará)



São Miguel do Guamá (Pará)



Tucuruí (Pará)



Itaueira (Piauí)



José de Freitas (Piauí)



Campo Bonito (Paraná)



Corbélia (Paraná)



Entre Rios do Oeste (Paraná)



Guaíra (Paraná)



Guamiranga (Paraná)



Imbituva (Paraná)



Ipiranga (Paraná)



Iporã (Paraná)



Itaipulândia (Paraná)



Ivaí (Paraná)



Marechal Cândido Rondon (Paraná)



Marilândia do Sul (Paraná)



Maripá (Paraná)



Mercedes (Paraná)



Missal (Paraná)



Morretes (Paraná)



Nova Cantu (Paraná)



Nova Santa Rosa (Paraná)



Pato Bragado (Paraná)



Quatro Pontes (Paraná)



Santa Helena (Paraná)



Serranópolis do Iguaçu (Paraná)



Monte Alegre (Rio Grande do Norte)



Agudo (Rio Grande do Sul)



Alecrim (Rio Grande do Sul)



Alegria (Rio Grande do Sul)



Arroio do Meio (Rio Grande do Sul)



Arroio do Padre (Rio Grande do Sul)



Boa Vista do Buricá (Rio Grande do Sul)



Boa Vista do Incra (Rio Grande do Sul)



Bom Retiro do Sul (Rio Grande do Sul)



Candelária (Rio Grande do Sul)



Cândido Godói (Rio Grande do Sul)



Canguçu (Rio Grande do Sul)



Cerro Branco (Rio Grande do Sul)



Chapada (Rio Grande do Sul)



Colinas (Rio Grande do Sul)



Crissiumal (Rio Grande do Sul)



Cruzeiro de Novembro (Rio Grande do Sul)



Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)



Ernestina (Rio Grande do Sul)



Estrela (Rio Grande do Sul)



Fazenda Vilanova (Rio Grande do Sul)



Forquetinha (Rio Grande do Sul)



Horizontina (Rio Grande do Sul)



Imigrante (Rio Grande do Sul)



Independência (Rio Grande do Sul)



Iraí (Rio Grande do Sul)



Lagoa dos Três Cantos (Rio Grande do Sul)



Lajeado (Rio Grande do Sul)



Linha Nova (Rio Grande do Sul)



Montenegro (Rio Grande do Sul)



Morro Redondo (Rio Grande do Sul)



Não-Me-Toque (Rio Grande do Sul)



Nova Boa Vista (Rio Grande do Sul)



Nova Petropólis (Rio Grande do Sul)



Nova Ramada (Rio Grande do Sul)



Nova Cabrais (Rio Grande do Sul)



Paraíso do Sul (Rio Grande do Sul)



Paverama (Rio Grande do Sul)



Poço das Antas (Rio Grande do Sul)



Porto Lucena (Rio Grande do Sul)



Porto Xavier (Rio Grande do Sul)



Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)



Restinga Seca (Rio Grande do Sul)



Roça Sales (Rio Grande do Sul)



Roque Gonzales (Rio Grande do Sul)



Santa Clara do Sul (Rio Grande do Sul)



Santa Rosa (Rio Grande do Sul)



São José do Inhacorá (Rio Grande do Sul)



São Paulo das Missões (Rio Grande do Sul)



Senador Salgado Filho (Rio Grande do Sul)



Teutônia (Rio Grande do Sul)



Três de Maia (Rio Grande do Sul)



Tuparendi (Rio Grande do Sul)



Ubiretama (Rio Grande do Sul)



Victor Graeff (Rio Grande do Sul)



Westfalia (Rio Grande do Sul)



Rosário do Catete (Sergipe)



Pedreira (São Paulo)



Araguaçu (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.