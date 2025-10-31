Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga31 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 31 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025), mais de cem cidades possuem folgas na data. No Ceará, há seis feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 31 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Autazes (Amazonas)
- Humaitá (Amazonas)
- Baixa Grande (Bahia)
- João Dourado (Bahia)
- Mairi (Bahia)
- Maracás (Bahias)
- Miguel Calmon (Bahia)
- Monte Santo (Bahia)
- Mutuípe (Bahia)
- Piatã (Bahia)
- Piritiba (Bahia)
- Ruy Barbosa (Bahia)
- Serra do Ramalho (Bahia)
- Várzea da Roça (Bahia)
- Wagner (Bahia)
- Barroquinha (Ceará)
- Boa Viagem (Ceará)
- Farias Brito (Ceará)
- Novo Oriente (Ceará)
- Tabuleiro do Norte (Ceará)
- Madalena (Ceará)
- Afonso Cláudio (Espírito Santo)
- Atílio Vivácqua (Espírito Santo)
- Baixo Guandu (Espírito Santo)
- Boa Esperança (Espírito Santo)
- Domingos Martins (Espírito Santo)
- Itaguaçu (Espírito Santo)
- Itarana (Espírito Santo)
- Laranja da Terra (Espírito Santo)
- Marataízes (Espírito Santo)
- Marechal Floriano (Espírito Santo)
- Nova Venécia (Espírito Santo)
- Pancas (Espírito Santo)
- Santa Leopoldina (Espírito Santo)
- Santa Maria de Jetibá (Espírito Santo)
- Santa Teresa (Espírito Santo)
- São Domingos do Norte (Espírito Santo)
- São Gabriel da Palha (Espírito Santo)
- São Roque do Canaã (Espírito Santo)
- Vila Pavão (Espírito Santo)
- Vila Valério (Espírito Santo)
- Coelho Neto (Maranhão)
- Esperantinópolis (Maranhão)
- Governador Eugênio Barros (Maranhão)
- Lima Campos (Maranhão)
- Porto Franco (Maranhão)
- São Bernardo (Maranhão)
- São José de Ribamar (Maranhão)
- Vitorino Freire (Maranhão)
- Água Clara (Mato Grosso do Sul)
- Alto Garças (Mato Grosso)
- Colniza (Mato Grosso)
- Cotriguaçu (Mato Grosso)
- Itanhangá (Mato Grosso)
- Marcelândia (Mato Grosso)
- Querência (Mato Grosso)
- Sapezal (Mato Grosso)
- Vila Rica (Mato Grosso)
- Água Azul do Norte (Pará)
- Breu Branco (Pará)
- Igarapé-miri (Pará)
- Mocajuba (Pará)
- Ourilândia do Norte (Pará)
- São Geraldo do Araguaia (Pará)
- São Miguel do Guamá (Pará)
- Tucuruí (Pará)
- Itaueira (Piauí)
- José de Freitas (Piauí)
- Campo Bonito (Paraná)
- Corbélia (Paraná)
- Entre Rios do Oeste (Paraná)
- Guaíra (Paraná)
- Guamiranga (Paraná)
- Imbituva (Paraná)
- Ipiranga (Paraná)
- Iporã (Paraná)
- Itaipulândia (Paraná)
- Ivaí (Paraná)
- Marechal Cândido Rondon (Paraná)
- Marilândia do Sul (Paraná)
- Maripá (Paraná)
- Mercedes (Paraná)
- Missal (Paraná)
- Morretes (Paraná)
- Nova Cantu (Paraná)
- Nova Santa Rosa (Paraná)
- Pato Bragado (Paraná)
- Quatro Pontes (Paraná)
- Santa Helena (Paraná)
- Serranópolis do Iguaçu (Paraná)
- Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
- Agudo (Rio Grande do Sul)
- Alecrim (Rio Grande do Sul)
- Alegria (Rio Grande do Sul)
- Arroio do Meio (Rio Grande do Sul)
- Arroio do Padre (Rio Grande do Sul)
- Boa Vista do Buricá (Rio Grande do Sul)
- Boa Vista do Incra (Rio Grande do Sul)
- Bom Retiro do Sul (Rio Grande do Sul)
- Candelária (Rio Grande do Sul)
- Cândido Godói (Rio Grande do Sul)
- Canguçu (Rio Grande do Sul)
- Cerro Branco (Rio Grande do Sul)
- Chapada (Rio Grande do Sul)
- Colinas (Rio Grande do Sul)
- Crissiumal (Rio Grande do Sul)
- Cruzeiro de Novembro (Rio Grande do Sul)
- Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)
- Ernestina (Rio Grande do Sul)
- Estrela (Rio Grande do Sul)
- Fazenda Vilanova (Rio Grande do Sul)
- Forquetinha (Rio Grande do Sul)
- Horizontina (Rio Grande do Sul)
- Imigrante (Rio Grande do Sul)
- Independência (Rio Grande do Sul)
- Iraí (Rio Grande do Sul)
- Lagoa dos Três Cantos (Rio Grande do Sul)
- Lajeado (Rio Grande do Sul)
- Linha Nova (Rio Grande do Sul)
- Montenegro (Rio Grande do Sul)
- Morro Redondo (Rio Grande do Sul)
- Não-Me-Toque (Rio Grande do Sul)
- Nova Boa Vista (Rio Grande do Sul)
- Nova Petropólis (Rio Grande do Sul)
- Nova Ramada (Rio Grande do Sul)
- Nova Cabrais (Rio Grande do Sul)
- Paraíso do Sul (Rio Grande do Sul)
- Paverama (Rio Grande do Sul)
- Poço das Antas (Rio Grande do Sul)
- Porto Lucena (Rio Grande do Sul)
- Porto Xavier (Rio Grande do Sul)
- Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)
- Restinga Seca (Rio Grande do Sul)
- Roça Sales (Rio Grande do Sul)
- Roque Gonzales (Rio Grande do Sul)
- Santa Clara do Sul (Rio Grande do Sul)
- Santa Rosa (Rio Grande do Sul)
- São José do Inhacorá (Rio Grande do Sul)
- São Paulo das Missões (Rio Grande do Sul)
- Senador Salgado Filho (Rio Grande do Sul)
- Teutônia (Rio Grande do Sul)
- Três de Maia (Rio Grande do Sul)
- Tuparendi (Rio Grande do Sul)
- Ubiretama (Rio Grande do Sul)
- Victor Graeff (Rio Grande do Sul)
- Westfalia (Rio Grande do Sul)
- Rosário do Catete (Sergipe)
- Pedreira (São Paulo)
- Araguaçu (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.