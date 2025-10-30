Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que o Dia do Saci tem a ver com o Halloween?

Dia do Saci: entenda a origem e semelhanças com o Halloween

Em 31 de outubro, comemoram-se duas datas curiosamente opostas e complementares: o Dia das Bruxas (Halloween) e o Dia do Saci. Afinal, o que essas tradições têm em comum?
Desde 2003, com a Lei n.º 2.762, o Dia do Saci passou a ser celebrado no Brasil na mesma data em que o mundo festeja o Halloween.

Enquanto em diversos países as ruas se enchem de fantasias assustadoras, abóboras iluminadas e a brincadeira “doces ou travessuras?”, por aqui o destaque é o menino travesso de uma perna só, símbolo do folclore nacional.

“Podemos perfeitamente adicionar o Saci à festa de Halloween e vice-versa”, comenta o professor de história e filosofia Caliel Braga. “A gente entende o que vem de fora, mas também faz do nosso jeitinho. É uma convivência que gera lucro e identidade para os dois lados.”

Mas afinal, o que essas duas tradições têm em comum? Entenda a seguir:

Por que o Dia do Saci é celebrado em 31 de outubro?

O Saci-Pererê é uma figura do folclore brasileiro, presente também em países sul-americanos como Uruguai, Paraguai e Argentina.

No Brasil, o personagem leva o nome de Saci, de origem indígena guarani. É retratado como um menino negro, de uma perna só, usando gorro e roupas vermelhas, e fumando um cachimbo.

Segundo Caliel Braga, a criação da data “faz muito sentido com o olhar internacional”. O professor explica que, no século XX, o Brasil vivia um momento de intenso consumo de produtos culturais norte-americanos, como filmes e festas típicas.

Ao mesmo tempo, era uma geração que valorizava as obras nacionais, principalmente as de Monteiro Lobato, que popularizou o Saci no imaginário infantil.

A Sociedade dos Amigos do Saci (Sosaci), grupo paulista dedicado à pesquisa do personagem, foi quem mobilizou a criação da lei. A ideia era valorizar as raízes culturais brasileiras, promovendo um contraponto simbólico ao Halloween e reforçando a identidade nacional.

Saci, símbolo da cultura brasileira

De acordo com Caliel, o Saci é um reflexo direto da formação miscigenada do povo brasileiro, unindo elementos indígenas, africanos e europeus.

Sua origem remonta ao século XVIII, entre as tribos tupi-guarani do Sul e Sudeste do Brasil. No início, alguns cientistas da história, segundo Caliel, falavam que o Saci estava associado a um curumim travesso, ou seja, uma criança indígena.

Com a chegada dos africanos escravizados e dos europeus colonizadores, houve uma fusão de tradições. “De forma violenta, alguns símbolos acabam se transformando pelo contato desses três grupos e o curumim indígena [foi transformado] em um menino negro”, apontou o professor.

A característica de ter uma perna só está ligada a diferentes lendas, como a de que o Saci perdeu a perna durante uma luta de capoeira ou em uma fuga de escravizados. Ja´o cachimbo era um hábito comum entre os africanos.

“Tudo o que vem de fora ganha um novo significado em um país tão misturado como o nosso” comenta Caliel. O Saci é resultado desse encontro de culturas.

Halloween e Saci: travessuras que se encontram

Tanto o Halloween quanto o Dia do Saci têm algo em comum: influências europeias e o espírito brincalhão.

O característico gorro vermelho do Saci foi herdado do folclore europeu, no qual criaturas travessas e até bruxas usavam o acessório.

“No Halloween, há a ideia das travessuras e dos truques, e o Saci é justamente o mestre das travessuras”, adiciona o professor.

No fim das contas, ambas as celebrações compartilham o espírito de brincadeira, mistério e imaginação. E, para Caliel, o Saci é a melhor representação brasileira dessa energia.

