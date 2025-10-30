O que o Dia do Saci tem a ver com o Halloween?

No dia 31 de outubro, comemora-se o Dia das Bruxas e o Dia do Saci, mas o que as duas tradições têm em comum? / Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

Desde 2003, com a Lei n.º 2.762, o Dia do Saci passou a ser celebrado no Brasil na mesma data em que o mundo festeja o Halloween. Enquanto em diversos países as ruas se enchem de fantasias assustadoras, abóboras iluminadas e a brincadeira “doces ou travessuras?”, por aqui o destaque é o menino travesso de uma perna só, símbolo do folclore nacional.

"Podemos perfeitamente adicionar o Saci à festa de Halloween e vice-versa", comenta o professor de história e filosofia Caliel Braga. "A gente entende o que vem de fora, mas também faz do nosso jeitinho. É uma convivência que gera lucro e identidade para os dois lados." Mas afinal, o que essas duas tradições têm em comum? Entenda a seguir:

O Saci-Pererê é uma figura do folclore brasileiro, presente também em países sul-americanos como Uruguai, Paraguai e Argentina.

No Brasil, o personagem leva o nome de Saci, de origem indígena guarani. É retratado como um menino negro, de uma perna só, usando gorro e roupas vermelhas, e fumando um cachimbo.

Segundo Caliel Braga, a criação da data “faz muito sentido com o olhar internacional”. O professor explica que, no século XX, o Brasil vivia um momento de intenso consumo de produtos culturais norte-americanos, como filmes e festas típicas. Ao mesmo tempo, era uma geração que valorizava as obras nacionais, principalmente as de Monteiro Lobato, que popularizou o Saci no imaginário infantil.

A Sociedade dos Amigos do Saci (Sosaci), grupo paulista dedicado à pesquisa do personagem, foi quem mobilizou a criação da lei. A ideia era valorizar as raízes culturais brasileiras, promovendo um contraponto simbólico ao Halloween e reforçando a identidade nacional.

De acordo com Caliel, o Saci é um reflexo direto da formação miscigenada do povo brasileiro, unindo elementos indígenas, africanos e europeus.