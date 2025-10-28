Halloween 2025: fantasias, makes e decorações que estão bombando

Halloween: fantasias, maquiagem e decoração em alta para o Dia das BruxasDe clássicos como vampiros e bruxas a inspirações pop e ideias de decoração sombria, veja como arrasar neste Dia das Bruxas
Comemorado em 31 de outubro, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, já se tornou uma das datas mais aguardadas do ano.
Inspirada em tradições norte-americanas, a celebração ganhou força no Brasil e, a cada edição, movimenta o comércio e as redes sociais com fantasias, maquiagens e decorações cada vez mais elaboradas.
Neste ano, as tendências apontam para um mix entre o clássico e o contemporâneo: o medo se alia à moda e à criatividade.
Halloween: onde buscar inspirações
Com a influência das redes sociais, especialmente Pinterest e TikTok, o público busca referências usando hashtags, em inglês e português, como #HalloweenMakeup, #FantasiasHalloween e #DecorHalloween para se inspirar.
Essas plataformas ditam o que está em alta e ajudam a encontrar tutoriais, ideias acessíveis e combinações criativas para todos os estilos.
A seguir, O POVO mostra inspirações para o Halloween 2025, desde as produções para festas até as ideias de decoração para transformar qualquer ambiente.
Halloween: sugestões de fantasias para a data
As fantasias são o destaque do Halloween, e 2025 traz uma mistura entre personagens clássicos e referências da cultura pop. A tendência é adaptar os ícones do terror com um toque pessoal, seja fashion, vintage ou cômico.
Entre as fantasias mais procuradas estão:
- Pearl, do filme "Pearl"
- Vampira
- Chucky
- Bettlejuice
- Freddy Krueger
- Pirata
- Mia Wallace, do filme "Pulp Fiction"
- Matrix
- Lara Croft
- Cleópatra
- Nosferatu
- Rainha de Copas
- Coraline
- Frankenstein
- A Noiva-Cadáver
- Bruxa (Wicked)
- Psicopata Americano
- Zumbi
- Palhaço
- Scooby-Doo
Dica extra: Fantasias femininas e masculinas podem ser não-binárias ao personalizadas com acessórios e maquiagem.
Alguns visuais inspirados em personagens de séries como "Wandinha", "Stranger Things" ou "American Horror Story", e em referências neutras como fantasmas, espantalhos e caçadores de monstros estão em alta.
Halloween: maquiagens virais e assustadoramente lindas
A maquiagem é o grande diferencial das produções deste ano. Quanto mais criativa e bem feita, mais destaque nas redes. Cores como preto, vinho, roxo e dourado estão em alta, e o uso de glitter escuro, delineado gráfico e pedrarias transforma o visual em algo cinematográfico.
Nos tutoriais de TikTok e Pinterest, as hashtags #HalloweenMakeup, #MaquiagemHalloween e #SpookyLook ajudam a encontrar referências realistas e fáceis de reproduzir.
Ideias de maquiagem que estão bombando:
- Olhos esfumados com sangue falso para looks de vampira ou zumbi.
- Delineado duplo e sombra verde para Wicked.
- Glitter e tons pastéis para fantasias inspiradas em Pearl e A Noiva-Cadáver.
- Efeitos de corte falso e feridas 3D com maquiagem artística.
- Maquiagem elementos metálicos ou geométricos para produções neutras.
Dica: Use colas seguras para pele e finalize com spray fixador. As versões veganas e hipoalergênicas são boas opções para quem vai usar maquiagem por longas horas.
Decorações que transformam a casa em um cenário de terror no Halloween
Quando o assunto é decoração, o segredo é usar a imaginação e um toque de humor sombrio. Mesmo com um orçamento baixo, é possível criar ambientes assustadores e divertidos para festas ou encontros com amigos.
Tendências de decoração para o Halloween 2025:
- Cena do crime: fita amarela, manchas falsas de sangue e objetos espalhados.
- Corpo falso: use um saco de lixo com roupas velhas para montar um “cadáver”.
- Balões pretos, brancos e laranja; com desenhos de canetinha na superfície.
- Cartazes de procurado com fotos dos amigos -- divertidos e personalizados.
- Garrafas e velas antigas ajudam a criar um cenário gótico e misterioso.
- Mãos falsas de gelo: encha luvas cirúrgicas com água, congele e use em baldes de bebidas.
Mais ideias criativas:
- Monte um cantinho de fotos temático com iluminação roxa ou vermelha.
- Use tecidos pretos, teias falsas e abóboras decoradas para ambientar.
- Coloque uma trilha sonora de filmes de terror para completar a experiência.