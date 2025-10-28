Halloween 2025: fantasias, makes e decorações que estão bombando

Fantasias icônicas, maquiagens virais e decorações assustadoras prometem dominar o Halloween 2025 / Crédito: Reprodução/Freepik

Comemorado em 31 de outubro, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, já se tornou uma das datas mais aguardadas do ano. Inspirada em tradições norte-americanas, a celebração ganhou força no Brasil e, a cada edição, movimenta o comércio e as redes sociais com fantasias, maquiagens e decorações cada vez mais elaboradas.