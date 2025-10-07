Iza confirma término com Yuri Lima após polêmicas

Relacionamento de Iza e Yuri Lima chega ao fim / Crédito: Reprodução/ Dilson Silva (Agnews)

A cantora Iza, de 35 anos, e o ex-jogador Yuri Lima, de 31, confirmaram nesta terça-feira,7, o fim do relacionamento. O casal é pai de Nala, nascida em outubro de 2024. A separação, confirmada pela assessoria da artista à Quem, ocorreu de forma amigável. Em nota, a assessoria afirmou: “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.

O término acontece em meio a um contexto marcado por episódios de tensão pública. Há cerca de um mês, Yuri Lima foi alvo de críticas após republicar no Instagram a foto de uma internauta em biquíni. A mulher, identificada como Adrielly, negou conhecer o ex-jogador e afirmou que a publicação foi feita sem intenção. Após a repercussão negativa, Yuri retirou a publicação. Traição e exposição durante gravidez: Não é a primeira vez que o relacionamento dos dois passa por dificuldades. Em julho de 2024, Iza anunciou o fim do namoro após a divulgação de conversas atribuídas a Yuri com a influenciadora Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto.