Iza confirma término com Yuri Lima após polêmicas

Iza confirma término com Yuri Lima após polêmicasCasal passa por fim de namoro um ano após nascimento da filha. Separação foi confirmada nesta terça-feira,7, segundo assessoria
A cantora Iza, de 35 anos, e o ex-jogador Yuri Lima, de 31, confirmaram nesta terça-feira,7, o fim do relacionamento. O casal é pai de Nala, nascida em outubro de 2024. A separação, confirmada pela assessoria da artista à Quem, ocorreu de forma amigável.
Em nota, a assessoria afirmou: “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.
O término acontece em meio a um contexto marcado por episódios de tensão pública. Há cerca de um mês, Yuri Lima foi alvo de críticas após republicar no Instagram a foto de uma internauta em biquíni.
A mulher, identificada como Adrielly, negou conhecer o ex-jogador e afirmou que a publicação foi feita sem intenção. Após a repercussão negativa, Yuri retirou a publicação.
Traição e exposição durante gravidez:
Não é a primeira vez que o relacionamento dos dois passa por dificuldades. Em julho de 2024, Iza anunciou o fim do namoro após a divulgação de conversas atribuídas a Yuri com a influenciadora Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto.
Na época, a cantora estava grávida e relatou ter recebido prints das conversas pela imprensa. Apesar da ruptura, o casal reatou em setembro do mesmo ano, pouco antes do nascimento da filha.
O fim da relação voltou a ser especulado recentemente, após Yuri apagar todas as fotos ao lado de Iza em suas redes sociais. Em seguida, ele publicou uma imagem com a filha do casal, acompanhada da legenda “Família”.
Em entrevista recente à revista Ela, Iza comentou sobre o relacionamento e as críticas recebidas após a reconciliação: “Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”. Ela acrescentou que a experiência a trouxe aprendizado e maturidade.