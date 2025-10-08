Parceria de Liniker e Priscila Senna, 'Pote de Ouro' ganha clipe

Inspirado no cinema de Tarantino e em dramalhões espanhóis, o clipe de "Pote de Ouro" tem mais de dez pessoas no elenco / Crédito: Divulgação/ Larissa Kreili

Faixa de "Caju" (2025), o mais recente álbum de Liniker, "Pote de Ouro" ganhou clipe cinematográfico nesta terça-feira, 6. Gravada em parceria com a pernambucana Priscila Senna, o clipe da música em estilo brega-pop é estrelado pelas duas cantoras. Leia Também | Com sete indicações para Liniker, veja lista do 26º Grammy Latino

"Foi um grande encontro, porque a Priscila é uma das maiores vozes da música brasileira e um dos encontros preferidos da minha carreira", diz Liniker no comunicado enviado à imprensa. No clipe, a cantora de Olinda interpreta Musa. Na pele da personagem Caju, Liniker trabalha como garçonete e precisa lidar com Johnny Jambo, um galanteador pouco preocupado em ser afetivamente responsável com seus casos amorosos. Para enfrentar o problema, Caju aciona Musa. Leia Também | Gênero brega movimenta Fortaleza com festas lotadas e público assíduo

Quando Priscila Senna entra em cena, Caju passa por uma transformação mágica e entra em ação junto de Pitanga e Acerola. As três derrotam a turma de Johnny Jambo, apresentado como "traíra", com uma coreografia. "Tem coreografia, dessa vez com Raiana Moraes, uma performance incrível. Fico muito realizada de produzir isso com uma equipe gigantesca e super talentosa, além de poder assinar essa direção ao lado de Sillas H", afirma Liniker no texto enviado pela assessoria de imprensa. Com referências às produções do cineasta Quentin Tarantino, que tem o filme "Kill Bill" mencionado no álbum "Caju", o roteiro do clipe conta com Liniker como uma das autoras.