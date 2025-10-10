Conheça Patixa Teló: a rainha do Amazonas

Patixa Telo acumula 1 milhão de seguidores no Instagram e no Tik Tok / Crédito: Reprodução/Instagram

Se você é usuário ativo do Tik Tok, já deve ter se deparado com algum dos vídeos de Patixa Teló. A influenciadora amazonense protagoniza vídeos virais e acumula pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão no Tik Tok. Quer seja falando que morreu e em breve será enterrada, se passando por outra pessoa, ou ainda performando uma das músicas de seu boi favorito, o Caprichoso, ela é considerada um fenômeno da internet.

Em setembro, a paraense participou do programa "Estrelas da Casa" e circulou pelos bastidores da TV Globo vestida de Odete Roitman. Na ocasião, Patixa encontrou Cauã Reymond, que interpreta César, e Ricardo Teodoro, o Olavinho, ambos de “Vale Tudo”. Quem é Patixa Teló? Nascida como Antonio Luiz Souza da Silva, em Juruti, no Pará, mas conhecida como Patixa Teló, a influenciadora ganhou fama em Manaus, onde morava com a mãe em uma kitinete de três cômodos. Filha mais velha de Iraci Souza da Silva, a influenciadora nasceu de sete meses com uma condição não diagnosticada pelos médicos. Patixa Telo com Cauã Raymond e Ricardo Teodoro, atores de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/Instagram

A personagem iniciou carreira fazendo atraindo clientes para lojas no centro da cidade, onde ganhava R$50 para ajudar em casa. Depois, passou a fazer vídeos na internet alcançando fama em seu estado. O destaque nacional veio com a ida de Patixa para o "Rancho do Maia", reality show realizado pelo também influenciador Carlinhos Maia, em 2024. A personalidade se destacou por interações com famosos como Nicole Bahls e Álvaro Xaro onde viralizou afirmando que estaria grávida e que “roubaria o marido” de Álvaro.

Polêmicas de Patixa Teló: o surto inesperado Um dos maiores memes de Patixa é o vídeo em que ela aparece falando que vai embora de Manaus, porque odeia a cidade. “Nunca mais eu volto para Manaus”, ela diz durante o vídeo. Apesar da piada, o retorno para a cidade virou o gatilho para um surto ocorrido no início de setembro. O episódio aconteceu durante a saída da influenciadora do "Rancho do Maia", quando estava na van que a levaria para o aeroporto para retornar a Manaus, no Amazonas.

Ao ser comunicada por sua irmã Saionara e pela então acompanhante Márcia Dantas de estaria voltando para casa, Patixa teve uma crise nervosa reagindo de forma violenta e batendo nas duas, de acordo com o portal Diário do Pará. Após a situação, Márcia parou de acompanhar Patixa e se pronunciou sobre o ocorrido afirmando que a personalidade estaria sendo manipulada. Atualmente, Patixa está sob os cuidados do influenciador Fernando Braga, que mora com ela em Belém.