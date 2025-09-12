The Town 2025: veja programação e como assistir ao vivo

Veja programação do The Town 2025 e como assistir ao vivo de casaO festival The Town 2025, realizado em São Paulo, chega ao fim nesse final de semana. Veja as atrações e como assistir ao vivo de casa
O The Town chega à reta final de sua segunda edição em São Paulo. Realizado no Autódromo de Interlagos, o festival surgiu como um “irmão mais novo” do Rock in Rio, criado também por Roberto Medina, e rapidamente se consolidou como um dos maiores eventos musicais do país.
Na primeira edição, em 2023, o evento recebeu mais de 500 mil pessoas e movimentou a economia da cidade.
Em 2025, o line-up reúne nomes internacionais como:
- Katy Perry,
- Backstreet Boys,
- Mariah Carey,
- Jason Derulo,
- Jessie J,
- J Balvin,
- Camila Cabello
Além de grandes atrações nacionais, entre elas:
- Ivete Sangalo,
- Ludmilla,
- Gloria Groove,
- Iza,
- Geraldo Azevedo
A ideia é mesclar pop, rap, samba, MPB e música eletrônica, oferecendo experiências para diferentes públicos.
Como assistir ao vivo ao The Town
O festival será transmitido ao vivo a partir das 14h25min pelos canais Multishow e Canal Bis. Na TV aberta, a Globo exibe flashes do festival ao longo do dia e especiais com os melhores momentos à noite.
Pelo Globoplay, assinantes do plano Premium terão acesso à transmissão completa, inclusive com sinal em 4K do Multishow, porém quem não for assinante poderá assistir online com sinal aberto que alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.
Programação do The Town dos dias 12 a 14
12 de setembro (sexta)
- Palco Skyline: Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys
- Palco The One: Di Ferrero, Duda Beat, Pedro Sampaio, Luísa Sonza
- Palco Factory: Kaê Guajajara, Brô MCs, Alee, TZ da Coronel
- Palco Quebrada: Batalha da Aldeia (Superliga The Town), Duquesa, Kayblack
- São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares, Leo Gandelman, Snarky Puppy
- The Tower: Dubdogz
13 de setembro (sábado)
- Palco Skyline: Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey
- Palco The One: Os Garotin convida Melly, Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir, Gloria Groove, Lionel Richie
- Palco Factory: Stefanie, Chefin, MC Livinho, Junior
- Palco Quebrada: Batalha da Aldeia, Péricles convida Dexter, Criolo
- São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes, Vanessa Moreno, Jacob Collier
- The Tower: LIU
14 de setembro (domingo)
- Palco Skyline: Iza, J Balvin, Camila Cabello, Katy Perry
- Palco The One: Jota.pê convida João Gomes, Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara; Dennis convida Tília, Ludmilla
- Palco Factory: Felipe Cordeiro, Lambateria Baile Show convida Lia Sophia, Rachel Reis, Geraldo Azevedo com Juliana Linhares
- Palco Quebrada: Batalha da Aldeia (etapa final), Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Belo
- São Paulo Square: SP Square Big Band, Amanda Maria, João Bosco Quarteto, Jacob Collier
- The Tower: ANNA