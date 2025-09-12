Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

The Town 2025: veja programação e como assistir ao vivo

Veja programação do The Town 2025 e como assistir ao vivo de casa

O festival The Town 2025, realizado em São Paulo, chega ao fim nesse final de semana. Veja as atrações e como assistir ao vivo de casa
O The Town chega à reta final de sua segunda edição em São Paulo. Realizado no Autódromo de Interlagos, o festival surgiu como um “irmão mais novo” do Rock in Rio, criado também por Roberto Medina, e rapidamente se consolidou como um dos maiores eventos musicais do país.

Na primeira edição, em 2023, o evento recebeu mais de 500 mil pessoas e movimentou a economia da cidade.

Em 2025, o line-up reúne nomes internacionais como:

  • Katy Perry,
  • Backstreet Boys,
  • Mariah Carey,
  • Jason Derulo,
  • Jessie J,
  • J Balvin,
  • Camila Cabello 

Além de grandes atrações nacionais, entre elas:

  • Ivete Sangalo,
  • Ludmilla,
  • Gloria Groove,
  • Iza,
  • Geraldo Azevedo

A ideia é mesclar pop, rap, samba, MPB e música eletrônica, oferecendo experiências para diferentes públicos.

 

Como assistir ao vivo ao The Town

O festival será transmitido ao vivo a partir das 14h25min pelos canais Multishow e Canal Bis. Na TV aberta, a Globo exibe flashes do festival ao longo do dia e especiais com os melhores momentos à noite.

Pelo Globoplay, assinantes do plano Premium terão acesso à transmissão completa, inclusive com sinal em 4K do Multishow, porém quem não for assinante poderá assistir online com sinal aberto que alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

Programação do The Town dos dias 12 a 14

12 de setembro (sexta)

  • Palco Skyline: Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys
  • Palco The One: Di Ferrero, Duda Beat, Pedro Sampaio, Luísa Sonza
  • Palco Factory: Kaê Guajajara, Brô MCs, Alee, TZ da Coronel
  • Palco Quebrada: Batalha da Aldeia (Superliga The Town), Duquesa, Kayblack
  • São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares, Leo Gandelman, Snarky Puppy
  • The Tower: Dubdogz

13 de setembro (sábado)

  • Palco Skyline: Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey
  • Palco The One: Os Garotin convida Melly, Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir, Gloria Groove, Lionel Richie
  • Palco Factory: Stefanie, Chefin, MC Livinho, Junior
  • Palco Quebrada: Batalha da Aldeia, Péricles convida Dexter, Criolo
  • São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes, Vanessa Moreno, Jacob Collier
  • The Tower: LIU

14 de setembro (domingo)

  • Palco Skyline: Iza, J Balvin, Camila Cabello, Katy Perry
  • Palco The One: Jota.pê convida João Gomes, Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara; Dennis convida Tília, Ludmilla
  • Palco Factory: Felipe Cordeiro, Lambateria Baile Show convida Lia Sophia, Rachel Reis, Geraldo Azevedo com Juliana Linhares
  • Palco Quebrada: Batalha da Aldeia (etapa final), Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Belo
  • São Paulo Square: SP Square Big Band, Amanda Maria, João Bosco Quarteto, Jacob Collier
  • The Tower: ANNA

