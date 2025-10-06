Agora no SBT, The Voice usa morte de Odete Roitman para fazer chamada

Todos os episódios do The Voice Brasil 2025 serão exibidos ao vivo e em simultâneo no Disney+ e no SBT / Crédito: Reprodução/Instagram @thevoicebrasil

"Amanhã, 22h30, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil", diz o texto do anúncio. Com forte divulgação da Globo, a morte da vilã do remake de "Vale Tudo" tem gerado grande expectativa nos telespectadores, já que a cena marcou a versão de 1988. No dia 30 de setembro, a novela atingiu o maior recorde de audiência de uma novela das 21 horas desde janeiro de 2024. Reconhecendo o sucesso da atração, o SBT utilizou-se da tática de fazer menção à novela global para convidar o público a assistir a novidade da programação da emissora. LEIA TAMBÉM | Quem matou Odete Roitman? As mortes mais marcantes das novelas brasileiras

A estratégia costumava ser usada por Silvio Santos, chamando o público para trocar de canal após um programa de sucesso na concorrência.