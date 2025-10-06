Agora no SBT, The Voice usa morte de Odete Roitman para fazer chamada

Agora no SBT, The Voice usa morte de Odete Roitman para fazer chamadaThe Voice usa morte de Odete Roitman, personagem de 'Vale Tudo', para fazer a chamada de estreia do programa no SBT
Estreia nesta segunda-feira, 6, a nova temporada de The Voice Brasil. Apresentada por Tiago Leifert, a antiga atração da Globo agora terá exibição do canal SBT e da plataforma Disney+. Para fazer a chamada de estreia do programa, o SBT usou a morte de Odete Roitman, personagem de novela da emissora concorrente.
"Amanhã, 22h30, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil", diz o texto do anúncio. Com forte divulgação da Globo, a morte da vilã do remake de "Vale Tudo" tem gerado grande expectativa nos telespectadores, já que a cena marcou a versão de 1988.
No dia 30 de setembro, a novela atingiu o maior recorde de audiência de uma novela das 21 horas desde janeiro de 2024. Reconhecendo o sucesso da atração, o SBT utilizou-se da tática de fazer menção à novela global para convidar o público a assistir a novidade da programação da emissora.
A estratégia costumava ser usada por Silvio Santos, chamando o público para trocar de canal após um programa de sucesso na concorrência.
Em entrevista ao Notícias da TV, Boninho declarou sua satisfação pela liberdade de comandar o programa no SBT. "Eu estou fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser feito", disse o ex-diretor do Big Brother Brasil.
"Tanto a Disney quanto o SBT me deram total apoio para desenvolver o projeto da maneira que eu acredito que vai funcionar", afirmou ao portal. The Voice Brasil foi cancelado pela Globo em 2023, após passar três anos no ar.