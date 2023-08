The Voice Brasil é cancelado pela Globo após 11 anos no ar

O reality musical The Voice Brasil foi cancelado pela TV Globo após 11 anos em exibição; última temporada do programa estreia em novembro

Depois de 11 anos em exibição na grade da TV Globo, o reality musical The Voice Brasil foi cancelado pela emissora. A decisão ocorreu após queda de audiência no decorrer dos últimos anos e baixa procura comercial do mercado publicitário. A temporada final do programa estreará em novembro, com exibições às terças e quintas-feiras.

De acordo com a empresa, para 2024 não há previsão de novas temporadas da franquia The Voice em nenhuma de suas versões, tanto a tradicional (The Voice Brasil) quanto a destinada a cantores mirins (The Voice Kids). A edição voltada a intérpretes com mais de 60 anos, The Voice+, já havia sido cancelada anteriormente, com duas temporadas realizadas.