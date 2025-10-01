The Voice Brasil 2025 estreia no SBT; veja tudo o que se sabe

Todos os episódios do The Voice Brasil 2025 serão exibidos ao vivo e em simultâneo no Disney+ e no SBT / Crédito: Reprodução/Instagram @thevoicebrasil

O The Voice Brasil entra em uma nova fase em 2025. Após anos na TV Globo, o reality show musical passa a ser exibido pelo SBT, com transmissão simultânea no Disney+. A estreia está marcada para o dia 6 de outubro e traz mudanças importantes, como a volta de Tiago Leifert ao comando da atração e a estreia de quatro novos jurados.

Quem são os jurados do The Voice Brasil 2025?

O SBT confirmou quatro novos técnicos para ocupar as tradicionais cadeiras vermelhas. O time reúne nomes de diferentes gêneros musicais: Mumuzinho retorna ao posto, representando o samba e o pagode.



Matheus & Kauan estreiam como técnicos e trazem a força do sertanejo.



Duda Beat mistura influências do pop, da música eletrônica e da MPB.



Péricles, uma das vozes mais marcantes do samba, completa o grupo. Cada jurado reforça a diversidade de estilos, prometendo uma temporada repleta de contrastes musicais e descobertas de novos talentos. Novidade no The Voice 2025: o +Voice Além da transmissão simultânea no SBT e no Disney+, os assinantes da plataforma de streaming terão acesso a um conteúdo exclusivo chamado +Voice.