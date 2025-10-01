Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

The Voice Brasil 2025 estreia no SBT; veja tudo o que se sabe

The Voice Brasil 2025 estreia dia 6 no SBT, com novos jurados e volta de Leifert

O reality musical estreia em outubro no SBT e no Disney+, com Tiago Leifert de volta à apresentação, Boninho na direção e um time inédito de jurados
O The Voice Brasil entra em uma nova fase em 2025. Após anos na TV Globo, o reality show musical passa a ser exibido pelo SBT, com transmissão simultânea no Disney+.

A estreia está marcada para o dia 6 de outubro e traz mudanças importantes, como a volta de Tiago Leifert ao comando da atração e a estreia de quatro novos jurados.

A seguir, O POVO conta mais informações sobre o reality, jurados, novidades e como assistir a nova edição do The Voice Brasil.

The Voice Brasil 2025: Tiago Leifert retorna ao comando do reality

Após cinco anos afastado do programa, Tiago Leifert reassume o posto de apresentador. Ele já havia conduzido as nove primeiras temporadas do The Voice Brasil e marcou época à frente do Big Brother Brasil.

Na direção artística está Boninho, que deixou a Globo após quatro décadas para assumir a nova fase do reality. Conhecido por seu estilo exigente, o diretor promete imprimir ritmo diferente ao programa e trazer ainda mais dinamismo à competição.

Quem são os jurados do The Voice Brasil 2025?

O SBT confirmou quatro novos técnicos para ocupar as tradicionais cadeiras vermelhas. O time reúne nomes de diferentes gêneros musicais:

  • Mumuzinho retorna ao posto, representando o samba e o pagode.
  • Matheus & Kauan estreiam como técnicos e trazem a força do sertanejo.
  • Duda Beat mistura influências do pop, da música eletrônica e da MPB.
  • Péricles, uma das vozes mais marcantes do samba, completa o grupo.

Cada jurado reforça a diversidade de estilos, prometendo uma temporada repleta de contrastes musicais e descobertas de novos talentos.

Novidade no The Voice 2025: o +Voice

Além da transmissão simultânea no SBT e no Disney+, os assinantes da plataforma de streaming terão acesso a um conteúdo exclusivo chamado +Voice.

Esse especial, exibido logo após cada episódio, mostrará análises, bastidores e conversas entre técnicos e participantes.

O +Voice também apresentará a escolha da “Voz da Noite”, título dado ao artista que mais se destacar em cada episódio. O vencedor terá sua música tocada na Rádio Disney, além de receber reconhecimento dentro da competição.

Na primeira fase do programa, convidados especiais como Gustavo Mioto, Melim, Lauana Prado e MC Daniel participarão das edições exclusivas, trazendo mais música e troca de experiências para os competidores.

Onde assistir ao The Voice Brasil 2025?

Os episódios do The Voice Brasil 2025 serão exibidos todas as segundas-feiras, às 22h30, pelo SBT. Quem perder a transmissão poderá assistir às apresentações no Disney+, onde também ficará disponível o conteúdo extra do +Voice.

