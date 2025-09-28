Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Altas Horas relembra trajetória de Marília Mendonça em especial

Marília Mendonça ganha homenagem no Altas Horas 4 anos após morte

Programa exibiu momentos da cantora Marília Mendonça entre 2017 e 2021, incluindo sucessos e entrevistas que marcaram sua passagem no palco de Serginho Groisman
Autor Carolina Passos
Carolina Passos
O público que acompanhou o Altas Horas neste sábado, 27, pôde matar um pouco da saudade de Marília Mendonça. A edição foi inteiramente dedicada à cantora sertaneja, que morreu em novembro de 2021, em um acidente aéreo, e desde então deixou um vazio irreparável na música brasileira.

Diferente do formato tradicional do programa, que costuma reunir convidados diversos, a homenagem foi toda centrada na trajetória da artista no palco de Serginho Groisman.

Leia Também| Filme sobre Marília Mendonça busca atriz para viver Rainha da Sofrência

O especial trouxe de volta a primeira aparição de Marília no programa, em 2017, e percorreu sua relação de proximidade com a atração até fevereiro de 2021, quando esteve ali pela última vez.

Nesse percurso, o público revisitou apresentações marcantes, entrevistas e reflexões pessoais que mostraram não apenas a força da cantora no sertanejo, mas também sua conexão com a própria história e com os fãs.

Entre os momentos lembrados, ganhou destaque a participação de abril de 2018, quando Marília apresentou, ao lado de Maiara e Maraísa, o projeto “As Patroas". Na ocasião, ela ressaltou a dificuldade e a importância da presença feminina no sertanejo, ressaltando a necessidade de dar voz a temas cotidianos que muitas vezes eram deixados de lado.

“Eu sentia falta de falar dos assuntos reais do dia a dia, de que a gente é traída”, disse na época, em um depoimento que marcou sua passagem no palco.

Altas Horas reviveu grandes sucessos de Marília Mendonça, como "Infiel" e "Supera"

As canções que embalaram multidões também voltaram a emocionar a plateia e os telespectadores. Sucessos como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “De Quem é a Culpa?”, “Ciumeira” e “Supera” foram reprisados, mostrando por que Marília se tornou uma das vozes mais potentes e queridas da música nacional.

Além disso, a edição recuperou momentos especiais de sua carreira, como a participação em 2019, já grávida de seu filho Léo, e a entrevista concedida de forma remota em 2020, durante a pandemia.

Ao longo das entrevistas, a artista deixou evidente como sua obra se confundia com a própria vida. Muitas das histórias que cantava nasceram de experiências pessoais, reforçando a autenticidade que a transformou em um fenômeno de identificação popular.

