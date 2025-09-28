Altas Horas relembra trajetória de Marília Mendonça em especial

Marília Mendonça ganha homenagem no Altas Horas 4 anos após mortePrograma exibiu momentos da cantora Marília Mendonça entre 2017 e 2021, incluindo sucessos e entrevistas que marcaram sua passagem no palco de Serginho Groisman
O público que acompanhou o Altas Horas neste sábado, 27, pôde matar um pouco da saudade de Marília Mendonça. A edição foi inteiramente dedicada à cantora sertaneja, que morreu em novembro de 2021, em um acidente aéreo, e desde então deixou um vazio irreparável na música brasileira.
Diferente do formato tradicional do programa, que costuma reunir convidados diversos, a homenagem foi toda centrada na trajetória da artista no palco de Serginho Groisman.
O especial trouxe de volta a primeira aparição de Marília no programa, em 2017, e percorreu sua relação de proximidade com a atração até fevereiro de 2021, quando esteve ali pela última vez.
Nesse percurso, o público revisitou apresentações marcantes, entrevistas e reflexões pessoais que mostraram não apenas a força da cantora no sertanejo, mas também sua conexão com a própria história e com os fãs.
Entre os momentos lembrados, ganhou destaque a participação de abril de 2018, quando Marília apresentou, ao lado de Maiara e Maraísa, o projeto “As Patroas". Na ocasião, ela ressaltou a dificuldade e a importância da presença feminina no sertanejo, ressaltando a necessidade de dar voz a temas cotidianos que muitas vezes eram deixados de lado.
“Eu sentia falta de falar dos assuntos reais do dia a dia, de que a gente é traída”, disse na época, em um depoimento que marcou sua passagem no palco.
Altas Horas reviveu grandes sucessos de Marília Mendonça, como "Infiel" e "Supera"
As canções que embalaram multidões também voltaram a emocionar a plateia e os telespectadores. Sucessos como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “De Quem é a Culpa?”, “Ciumeira” e “Supera” foram reprisados, mostrando por que Marília se tornou uma das vozes mais potentes e queridas da música nacional.
Além disso, a edição recuperou momentos especiais de sua carreira, como a participação em 2019, já grávida de seu filho Léo, e a entrevista concedida de forma remota em 2020, durante a pandemia.
Ao longo das entrevistas, a artista deixou evidente como sua obra se confundia com a própria vida. Muitas das histórias que cantava nasceram de experiências pessoais, reforçando a autenticidade que a transformou em um fenômeno de identificação popular.