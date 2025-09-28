Altas Horas relembra trajetória de Marília Mendonça em especial

Especial do Altas Horas emociona público com Marília Mendonça / Crédito: Clobo/ Divulgação

O público que acompanhou o Altas Horas neste sábado, 27, pôde matar um pouco da saudade de Marília Mendonça. A edição foi inteiramente dedicada à cantora sertaneja, que morreu em novembro de 2021, em um acidente aéreo, e desde então deixou um vazio irreparável na música brasileira.

Diferente do formato tradicional do programa, que costuma reunir convidados diversos, a homenagem foi toda centrada na trajetória da artista no palco de Serginho Groisman.



Leia Também| Filme sobre Marília Mendonça busca atriz para viver Rainha da Sofrência O especial trouxe de volta a primeira aparição de Marília no programa, em 2017, e percorreu sua relação de proximidade com a atração até fevereiro de 2021, quando esteve ali pela última vez.

Nesse percurso, o público revisitou apresentações marcantes, entrevistas e reflexões pessoais que mostraram não apenas a força da cantora no sertanejo, mas também sua conexão com a própria história e com os fãs.

Entre os momentos lembrados, ganhou destaque a participação de abril de 2018, quando Marília apresentou, ao lado de Maiara e Maraísa, o projeto “As Patroas". Na ocasião, ela ressaltou a dificuldade e a importância da presença feminina no sertanejo, ressaltando a necessidade de dar voz a temas cotidianos que muitas vezes eram deixados de lado.

