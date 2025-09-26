Brasileira de "Largados e Pelados" viraliza com pesca inusitada

No reality de sobrevivência, "Largados e Pelados: A Tribo", Marina Fukushima improvisou e usou o próprio corpo como estratégia para atrair peixes e alimentar o grupo

Em meio aos desafios de sobrevivência na savana africana, a brasileira Marina Fukushima, 32 anos, chamou atenção no reality “Largados e Pelados: A Tribo” ao improvisar um método inesperado de pesca. A participante percebeu que os peixes se aproximavam de suas partes íntimas e decidiu usar isso como estratégia para garantir alimento ao grupo.

“Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, disse Marina durante o episódio exibido pelo Discovery e também disponível na HBO Max. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

No terceiro episódio da temporada, Marina se sentou na beira de um rio, abriu as pernas e, com a ajuda de uma peneira, conseguiu capturar diversos peixes pequenos, que foram consumidos pelos colegas de equipe.

A atitude rendeu risadas de Raysa, companheira de tribo, que brincou: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”.