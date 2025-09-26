Chega ao fim o namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline e Léo, ambos de 29 anos, encerraram a relação marcada por polêmicas e mudanças de rotina em família / Crédito: Reprodução/ Instagram

O romance entre a influenciadora cearense Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, chegou ao fim.

Na manhã desta sexta-feira, 26, Karol apagou todas as fotos com o jogador em seu perfil no Instagram e, pouco depois, confirmou à Quem o término do namoro. Ambos têm 29 anos e estavam juntos desde dezembro de 2023.

