Chega ao fim o namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Chega ao fim o namoro de Karoline Lima e Léo PereiraO romance, oficializado em fevereiro de 2024, chegou ao fim nesta sexta-feira, 26, após Karol apagar registros com o jogador
O romance entre a influenciadora cearense Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, chegou ao fim.
Na manhã desta sexta-feira, 26, Karol apagou todas as fotos com o jogador em seu perfil no Instagram e, pouco depois, confirmou à Quem o término do namoro. Ambos têm 29 anos e estavam juntos desde dezembro de 2023.
As especulações sobre a separação já circulavam desde a noite de quinta-feira, 25. Fãs notaram a ausência de postagens de Karol sobre a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, algo que ela sempre fazia questão de compartilhar. O silêncio levantou suspeitas, que acabaram sendo confirmadas no dia seguinte.
Nas redes, a surpresa tomou conta dos seguidores. “Achei estranho, porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem”, escreveu um internauta. Outro lamentou: “Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminarem, eu desisto do amor”.
Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro após 2 anos
O casal oficializou o relacionamento em fevereiro de 2024, pouco após serem vistos juntos pela primeira vez. A influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a conviver mais de perto com o atleta, além de reunir os filhos em momentos de lazer em família.
Karoline é mãe de Cecília, de 3 anos, filha do seu antigo relacionamento com Éder Militão, jogador do Real Madrid. Já Léo Pereira tem dois filhos: Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3, frutos de seu casamento com Tainá Castro. Atualmente, Militão e Tainá são casados e dividem a rotina entre o Rio e Madri, onde o jogador mora.
A troca de casais, inclusive, já havia gerado polêmicas públicas, com trocas de farpas e disputas judiciais. Léo ainda enfrenta processos relacionados à guarda dos filhos com Tainá, enquanto Militão e Karoline também respondem a ações na Justiça.