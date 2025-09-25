Namorada de Keanu Reeves agradece fãs por 'suposto casamento'

A artista plástica esclarece rumores e desmente "Fake News" de casamento com Keanu Reeves / Crédito: Reprodução / Instagram: @grantalexandra

A renomada artista plástica Alexandra Grant, conhecida por expor seus trabalhos visuais em museus, como Museu de Arte Contemporânea, em Los Angeles, precisou lidar com boatos nos últimos dias. Ao postar uma foto no seu Instagram beijando o ator Keanu Reeves, estrela das franquias “Matrix” e “John Wick”, Alexandra agradece o carinho e felicitações dos fãs do casal.

Esta é uma foto real. Não é uma foto de noivado ou um anúncio de casamento com IA. Simplesmente um beijo!", declara a artista na legenda da publicação. "Estou compartilhando isso (a foto) para agradecer a todas a congratulações por nosso casamento. Porém, não nos casamos", completa. Relacionamento anterior: entenda impacto em Keanu Reeves Esse é o primeiro relacionamento público de Keanu após seu divórcio com a atriz Jennifer Syme, em 1999. O relacionamento terminou após o casal perder a primeira filha, Ava, que morreu durante a gestação. A atriz faleceu em 2001 em um grave acidente em seu carro.



Após a fatalidade, o intérprete de Neo não assumiu nenhum relacionamento público, com exceção de Alexandra. Em 2011, ambos se conheceram em uma parceria para escreverem o primeiro livro de ambos, intitulado "Ode to Happiness" ("Ode à alegria", em tradução livre). Em 2014, a parceria literária retorna. "Shadows" ("Sombras") foi o segundo livro escrito por ambos. Em 2017, ambos fundaram uma pequena editora focada em livros sobre arte, a X Artists' Books (XAB).