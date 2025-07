Filme sobre Marília Mendonça busca atriz para viver Rainha da Sofrência

Em busca de atriz para viver ‘Rainha da Sofrência’ no cinema, equipe da cinebiografia de Marília Mendonça lança chamado

Entre os requisitos exigidos, a equipe do filme solicita que as atrizes tenham habilidade com o canto e interpretação musical ou disponibilidade para fazer preparação vocal. Além disso, a aparência física deve ser semelhante à da cantora sertaneja .

Luciano Baldan, diretor de elenco da cinebiografia de Marília Mendonça , divulgou nesta sexta-feira, 18, um chamado em busca de atrizes entre 18 e 30 anos para viver a “ Rainha da Sofrência ” nas telas. O prazo para as inscrições seguem até o dia 3 de agosto.

Ser uma mulher cis e branca também faz parte das descrições determinadas. No comunicado, a equipe também exige flexibilidade para fazer possíveis adaptações físicas, como ganho ou perda de peso, com acompanhamento profissional, e mudanças na cor do cabelo.

Para se inscrever, é necessário enviar dados como nome completo, cidade de residência, altura, peso e contato. Também é pedido fotos atuais do rosto e do corpo, um vídeo de apresentação com duração de até um minuto e outro vídeo cantando um trecho de qualquer música de Marília Mendonça.

O projeto em homenagem à cantora, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo, está sendo desenvolvido pelo Prime Video, com previsão de lançamento para o ano de 2027. Outras informações, como título e data de lançamento, ainda não foram divulgadas.