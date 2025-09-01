'Terra Nostra': Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram em vídeo

'Terra Nostra': Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram em vídeoA atriz Ana Paula Arósio e o ator Thiago - que interpretaram o par romântico Mateo e Giuliana na novela "Terra Nostra" - aparecem juntos em vídeo de divulgação
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda aparecem juntos em chamada da novela “Terra Nostra”, que será reprisada às 14h45min a partir desta segunda-feira, 1º de setembro, na Rede Globo.
Os atores protagonizaram, há 26 anos, o par romântico Mateo e Giuliana na trama criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa.
Durante o vídeo promocional da reprise da novela, Lacerda faz uma ligação de vídeo para a atriz e comenta: “Eu sei que você está longe, mas eu precisava muito de contar o que a Globo preparou para setembro”.
Leia mais
Enquanto Ana, que mora no Reino Unido com a família, respondeu: “Amore mio, você acha que já não sei?” e continuou a chamar o público para assistir a reprise.
Por fim, a atriz anunciou a novidade: “Em Setembro, todo mundo vai matar a saudade do Mateo e da Giuliana com a edição especial de Terra Nostra”.
Terra Nostra: relembre a trama
A novela "Terra Nostra" foi exibida em 1999 e conta a história da imigração italiana para o Brasil. A narrativa explora a relação Giuliana e Matteo, dois italianos que se apaixonam durante a viagem de imigração, mas se perdem ao chegar no País.
No Brasil, Matteo consegue emprego na colheita de café da fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), no interior de São Paulo.
Entretanto, logo ele entra em conflito com o patrão, se torna porta-voz dos trabalhadores rurais e lidera reivindicações por melhores condições de trabalho.
Assim o jovem italiano conquista a confiança do coronel ao aceitar se casar com sua filha mais velha, Rosana (Carolina Kasting), apesar de nunca ter esquecido seu grande amor, Giuliana.
Na mansão da família, na capital paulista, o filho do patriarca, Marco Antônio (Marcello Antony), se apaixona por Giuliana, embora seja rejeitado por ela, que continua em busca de Matteo.
Quando Francesco, que havia prometido ajudá-la a encontrar o amado, finalmente o localiza, ele já está casado com Rosana. Decepcionada, Giuliana decide reconstruir sua vida e aceita se casar com Marco Antônio.