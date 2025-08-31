'Pssica': série da Netflix aborda exploração sexual no Norte

Série "Pssica" tem direção de Quico e Fernando Meirelles, pai e filho / Crédito: Netflix/Reprodução

Quando tinha por volta dos 16 anos e frequentava o segundo ano do ensino médio em uma escola evangélica, a professora de redação teve a ousada ideia de passar o filme “Anjos do Sol” (2006) durante duas aulas. Não lembro exatamente a razão, mas a sensação de angústia que tive ao ver cenas de exploração sexual e descobrir a dura realidade que sofrem vítimas desse tipo de violência, permanece. O longa-metragem de Rudi Lagemann me veio à mente quando dei play na minissérie “Pssica”, recém-chegada ao catálogo da Netflix.

Leia também | Com filmes inéditos no Brasil, 35º Cine Ceará anuncia selecionados Baseada na obra homônima escrita por Edyr Augusto, a trama acompanha duas mulheres, Janalice (Domithila Cattete) e Mariangel (Marleyda Soto), que têm seus destinos entrelaçados de modos distintos pelo machismo e patriarcado. Jana é vítima de tráfico sexual, já Mariangel busca justiça pela vida do filho, morto por piratas fluviais. "Pssica": enredo cru e atravessado pelo Male Gaze Com uma narrativa intensa, a produção dirigida por Quico Meirelles (“A Galinha que burlou o sistema") inicia com a protagonista exposta à violência sexual desde a escola, ao ter um vídeo íntimo exibido.

A vivência, infelizmente comum a muitas brasileiras, é abordada com certo "Male Gaze" (olhar masculino que mostra o corpo das mulheres como objeto) no início da trama e segue a mesma linha conforme Jana vai sendo exposta a esse mesmo tipo de violência - seguidas vezes ainda no primeiro episódio. Leia também | Semana do Cinema: veja filmes em cartaz a R$ 10 em Fortaleza O que torna a série difícil de engatar no começo. Além disso, Quico, assim como seu pai, Fernando – que assina com o filho a direção - parece gostar de mostrar a violência contra corpos dissidentes.

Corpos negros, queers, indígenas e de mulheres sofrendo violência são uma presença constante ao longo dos quatro episódios de 1 hora de duração. Apesar de se tratar de um thriller, a série poderia investir em outros modos de expor as violências que aborda. Essa falta de cuidado gera um incômodo em quem assiste, principalmente se esse alguém fizer parte das minorias citadas acima. Pelo menos, foi que essa crítica que vos escreve sentiu ao ver tantas pessoas que já sofrem violência na realidade passarem pelo mesmo na ficção.

Leia também | Semana do Cinema: veja filmes em cartaz a R$ 10 em Fortaleza Ainda que se trate de um thriller e o gênero por si só exija que a violência seja demonstrada, existem modos mais sensíveis e sutis que tornam as cenas mais viscerais de serem assistidas. Os recentes filmes “Manas” (2024), de Marianna Brennand Fortes, e “Pisque Duas Vezes” (2024), de Zoë Kravitz, fizeram isso com maestria. A impressão é que os diretores dedicaram tanto tempo a mostrar violência que se esqueceram, por exemplo, de aprofundar sobre o passado conturbado de Mariangel como guerrilheira na Colômbia.