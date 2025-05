Ana Paula Arósio hoje: por onde anda a atriz?

Ana Paula Arósio reaparece na Globo após 15 anos longe da TV / Crédito: Instagram / Ana Parisi

Depois de quase 15 anos longe da televisão, Ana Paula Arósio, de 49 anos de idade, voltou a aparecer nas telas da TV Globo nesse domingo, 12, como convidada do videocast “O futuro já começou”, exibido pelo “Fantástico”. A participação da atriz, que se afastou da mídia em 2010, gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs relembrando novelas marcantes de sua carreira e expressando surpresa com o reencontro inesperado.

O videocast especial faz parte das comemorações do centenário do Grupo Globo. Durante a conversa, Ana Paula falou sobre sua relação com cavalos, uma de suas paixões pessoais. A entrevista reacendeu a memória afetiva do público, que associou a imagem da atriz a produções icônicas como "Hilda Furacão" (1998) e "Terra Nostra" (1999). LEIA também: Tati Machado revela ter perdido o bebê: 'Profunda dor'

Ana Paula Arósio hoje: vida no exterior e rotina rural Desde 2015, Ana Paula Arósio vive em Swindon, no interior da Inglaterra, ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro.

O casal se mudou para a cidade de cerca de 200 mil habitantes após optar por uma rotina mais tranquila e ligada à natureza. Juntos, eles administram uma fazenda e se dedicam à produção rural, afastados da vida artística. O casamento com Henrique aconteceu em seu sítio, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), onde os dois chegaram montados a cavalo. Antes de se casar, Ana Paula teve relacionamentos com figuras conhecidas do meio artístico, como os atores Marcos Palmeira e Tarcísio Filho.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Ana Paula Arósio: aparição em público em 2024 A atriz Ana Paula Arósio fez uma aparição pública no dia 29 de setembro de 2024 para participar de uma campanha publicitária para uma rede de farmácias. A artista está afastada da TV há quase 15 anos e vive discretamente na Inglaterra.

No ano passado, a história viralizou entre os internautas, que brincaram e apoiaram o reaparecimento de Ana Paula. “Minha meta de vida é chegar no patamar Ana Paula Arósio e desaparecer de todas as redes sociais. Sumir de tudo!”, mencionou uma fã.

Outros seguidores comentaram o retorno da atriz à mídia. “Ana Paula Arósio sumiu e foi viver tranquilamente em Londres. Mas é só alguém oferecer uma baita grana para ela fazer uma publi, que a diva aparece. E ela está certíssima. Eu faria o mesmo”, escreveu outra internauta.