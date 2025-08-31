Adeus a Luis Fernando Verissimo reúne familiares e leitores

Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos de idade / Crédito: Bruno Veiga/Divulgação

O escritor Luis Fernando Verissimo foi sepultado na tarde deste sábado, 30, no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, ao lado da mãe e da avó. A cerimônia reuniu familiares, amigos, autoridades e leitores que também participaram do velório realizado pela manhã no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Durante a despedida, familiares compartilharam lembranças emocionadas. A viúva, Lúcia Helena Massa Verissimo, destacou a parceria de mais de seis décadas:



"Uma parceria de 61 anos, muito boa, com três filhos maravilhosos e essa quantidade de amigos que estão aqui. O que mais uma pessoa pode querer? Uma vida feliz".

A filha, Fernanda Verissimo, ressaltou o carinho recebido:

“É um momento difícil, mas conforta ver essa amizade e esse afeto todo em torno do meu pai. É sempre bom”.

Já a irmã do escritor, Clarissa Verissimo, que viajou dos Estados Unidos para a despedida, o definiu como “o maior melhor irmão que a gente poderia ter”.

Luis Fernando Verissimo em foto na biblioteca de sua residência, em Porto Alegre, no ano de 2013. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão Crédito: Eduardo Nicolau/Estadão Conteúdo Além da família, centenas de pessoas acompanharam o velório. Estiveram presentes o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e os ex-governadores Tarso Genro (PT) e Olívio Dutra (PT).

Em homenagem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), anunciou que um centro de pesquisa no Rio Grande do Sul levará o nome de Verissimo.



Luto oficial decretado por Lula

Em reconhecimento à contribuição do escritor para a cultura e a literatura brasileiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em todo o país. A decisão foi publicada em decreto e se soma às manifestações de pesar de autoridades que ressaltaram sua importância para a identidade cultural nacional.

Escritor e cronista Luis Fernando Verissimo Crédito: Eduardo Nicolau/Estadão Conteúdo No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSD) também decretou três dias de luto oficial.

