Adeus a Luis Fernando Verissimo reúne familiares e leitores

Adeus a Luis Fernando Verissimo reúne familiares, autoridades e leitoresEscritor Luis Fernando Verissimo foi sepultado em Porto Alegre neste sábado, 30; Presidente Lula decretou luto oficial de três dias
O escritor Luis Fernando Verissimo foi sepultado na tarde deste sábado, 30, no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, ao lado da mãe e da avó. A cerimônia reuniu familiares, amigos, autoridades e leitores que também participaram do velório realizado pela manhã no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Durante a despedida, familiares compartilharam lembranças emocionadas. A viúva, Lúcia Helena Massa Verissimo, destacou a parceria de mais de seis décadas:
"Uma parceria de 61 anos, muito boa, com três filhos maravilhosos e essa quantidade de amigos que estão aqui. O que mais uma pessoa pode querer? Uma vida feliz".
A filha, Fernanda Verissimo, ressaltou o carinho recebido:
“É um momento difícil, mas conforta ver essa amizade e esse afeto todo em torno do meu pai. É sempre bom”.
Já a irmã do escritor, Clarissa Verissimo, que viajou dos Estados Unidos para a despedida, o definiu como “o maior melhor irmão que a gente poderia ter”.
Além da família, centenas de pessoas acompanharam o velório. Estiveram presentes o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e os ex-governadores Tarso Genro (PT) e Olívio Dutra (PT).
Em homenagem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), anunciou que um centro de pesquisa no Rio Grande do Sul levará o nome de Verissimo.
Luto oficial decretado por Lula
Em reconhecimento à contribuição do escritor para a cultura e a literatura brasileiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em todo o país. A decisão foi publicada em decreto e se soma às manifestações de pesar de autoridades que ressaltaram sua importância para a identidade cultural nacional.
No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSD) também decretou três dias de luto oficial.
Entre os nomes da cultura e da imprensa que prestaram homenagem, estão os cartunistas Santiago e Edgar Vasques, além dos escritores Sérgio Faraco, Luiz Coronel e Sergius Gonzaga. Jornalistas como Jorge Polydoro, Márcio Pinheiro, Marcelo Menna Barreto, Lúcia Matos e Dulce Helfer também estiveram presentes.
Leia mais
Morte do escritor Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Verissimo morreu na sexta-feira, 29, aos 88 anos, em decorrência de complicações respiratórias. Ele estava internado desde a semana anterior em um hospital de Porto Alegre, onde enfrentava dificuldades pulmonares.
Considerado um dos maiores cronistas e humoristas do país, Verissimo publicou mais de 80 livros, entre crônicas, contos, romances e textos de humor. Colunista de jornais por décadas, sua escrita leve e irônica marcou gerações de leitores e consolidou sua voz como uma das mais reconhecidas da literatura nacional.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente