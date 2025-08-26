Traição, doença e violência: o que expôs a esposa de Bruno Silva

Andressa Marinho, esposa do volante Bruno Silva, anunciou a separação nas redes sociais / Crédito: Reprodução/instagram/@oficialandressa_/José Augusto/Rio Branco SAF

A biomédica Andressa Marinho, esposa do jogador Bruno Silva, utilizou as redes sociais para anunciar a separação do casal nessa segunda-feira, 25. Em texto publicado, ela denunciou as traições e afirmou que chegou a sofrer violência física enquanto estava grávida do primeiro filho.

O casal ficou junto por oito anos e são pais de dois meninos: Bruno Jr., de cinco anos, e Paolo, que completou cinco meses.



Andressa afirmou que tomou a decisão após uma suposta traição sofrida no último domingo, 24, quando o jogador e seus companheiros de equipe foram para uma boate em Campinas (SP) após a derrota do Rio Branco-ES - time em que ele atua - para a Inter de Limeira. A notícia da separação movimentou as redes sociais, já que o jogador é conhecido por ter passado por equipes como Botafogo e Vasco. A biomédica tornou a conta do Instagram privada após a postagem. Leia mais Mensagem vazada de namorada insinua tentativa de traição de ex-Palmeiras Sobre o assunto Mensagem vazada de namorada insinua tentativa de traição de ex-Palmeiras Quais foram as denúncias de Andressa contra Bruno Silva? A esposa de Bruno utilizou os “stories” do Instagram para anunciar a separação. Com uma foto do casal de fundo, Andressa escreveu um texto expondo as condutas do jogador.

“Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre”, iniciou ela. Ela afirma que foi traída várias vezes nos anos de relacionamento e que não se separou antes por causa dos filhos, que são apegados ao pai. “Isso me segurou demais nessa relação doentia”, escreveu a biomédica. Além das infidelidades, Andressa falou sobre o jogador ter amputado parte do órgão genital por causa de um câncer descoberto em 2024.

Há três dias, o jogador deu um depoimento para o repórter Breno Angrisani, do Globo, e disse que a coisa mais importante quando descobriu a doença era “a saúde e a família”. E que pretende parar de jogar no próximo ano e está “curtindo o máximo com o filho e a esposa”. Andressa completou: “Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."

Veja o texto de Andressa Marinho expondo a traição de Bruno Silva "SEPARAÇÃO: