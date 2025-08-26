Traição, doença e violência: o que expôs a esposa de Bruno Silva

Esposa de Bruno Silva expõe separação, doença, traição e violênciaAndressa Marinho foi casada com o jogador por 8 anos e anunciou a separação nas redes sociais; confira
A biomédica Andressa Marinho, esposa do jogador Bruno Silva, utilizou as redes sociais para anunciar a separação do casal nessa segunda-feira, 25.
Em texto publicado, ela denunciou as traições e afirmou que chegou a sofrer violência física enquanto estava grávida do primeiro filho.
O casal ficou junto por oito anos e são pais de dois meninos: Bruno Jr., de cinco anos, e Paolo, que completou cinco meses.
Andressa afirmou que tomou a decisão após uma suposta traição sofrida no último domingo, 24, quando o jogador e seus companheiros de equipe foram para uma boate em Campinas (SP) após a derrota do Rio Branco-ES - time em que ele atua - para a Inter de Limeira.
A notícia da separação movimentou as redes sociais, já que o jogador é conhecido por ter passado por equipes como Botafogo e Vasco. A biomédica tornou a conta do Instagram privada após a postagem.
Quais foram as denúncias de Andressa contra Bruno Silva?
A esposa de Bruno utilizou os “stories” do Instagram para anunciar a separação. Com uma foto do casal de fundo, Andressa escreveu um texto expondo as condutas do jogador.
“Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre”, iniciou ela.
Ela afirma que foi traída várias vezes nos anos de relacionamento e que não se separou antes por causa dos filhos, que são apegados ao pai. “Isso me segurou demais nessa relação doentia”, escreveu a biomédica.
Além das infidelidades, Andressa falou sobre o jogador ter amputado parte do órgão genital por causa de um câncer descoberto em 2024.
Há três dias, o jogador deu um depoimento para o repórter Breno Angrisani, do Globo, e disse que a coisa mais importante quando descobriu a doença era “a saúde e a família”. E que pretende parar de jogar no próximo ano e está “curtindo o máximo com o filho e a esposa”.
Andressa completou: “Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."
Veja o texto de Andressa Marinho expondo a traição de Bruno Silva
"SEPARAÇÃO:
Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.
Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.
Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!
Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."