SBT exibe edição especial de programa com Sérgio Mallandro

SBT exibe edição especial de programa com Sérgio MallandroPrograma "Porta dos Desesperados", com Sergio Mallandro, retorna à grade de programação do SBT
A partir desta segunda-feira, 25, o SBT exibe em sua programação o “Porta dos Desesperados”, programa que foi sucesso na década de 1990, e retorna à grade da emissora em edição especial nesta semana.
Leia também | No SBT, The Voice Brasil terá Duda Beat e Péricles como jurados
Comandado por Sérgio Mallandro, o programa de entretenimento contava originalmente com a participação de crianças, que eram desafiadas a abrir portas misteriosas, na esperança de ganhar prêmios ou enfrentar “monstros”.
Na edição atual, adultos vão competir em busca de presentes especiais. O apresentador retorna ao comando da atração, que será exibida até sexta-feira, 29, às 18 horas. Nesta terça-feira, 26, o programa não irá ao ar devido à transmissão da Liga dos Campeões da Europa (Uefa).
Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp
SBT aposta em novidades e mudanças na grade de programação
O retorno de “Porta dos Desesperados” integra uma série de mudanças na grade de programação do SBT, que desde o início do ano tem sofrido alterações motivadas pela audiência.
Entre as mudanças relevantes da emissora de Silvio Santos (1930-2024), o retorno do quadro “Porta da Esperança”, de 1984 e agora apresentado por Patrícia Abravanel, além da estreia de “The Voice”, com os ex-Globo Tiago Leifert e Boninho.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente