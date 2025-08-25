Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SBT exibe edição especial de programa com Sérgio Mallandro

SBT exibe edição especial de programa com Sérgio Mallandro

Programa "Porta dos Desesperados", com Sergio Mallandro, retorna à grade de programação do SBT
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A partir desta segunda-feira, 25, o SBT exibe em sua programação o “Porta dos Desesperados”, programa que foi sucesso na década de 1990, e retorna à grade da emissora em edição especial nesta semana.

Leia também | No SBT, The Voice Brasil terá Duda Beat e Péricles como jurados

Comandado por Sérgio Mallandro, o programa de entretenimento contava originalmente com a participação de crianças, que eram desafiadas a abrir portas misteriosas, na esperança de ganhar prêmios ou enfrentar “monstros”.

Na edição atual, adultos vão competir em busca de presentes especiais. O apresentador retorna ao comando da atração, que será exibida até sexta-feira, 29, às 18 horas. Nesta terça-feira, 26, o programa não irá ao ar devido à transmissão da Liga dos Campeões da Europa (Uefa).

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

SBT aposta em novidades e mudanças na grade de programação

O retorno de “Porta dos Desesperados” integra uma série de mudanças na grade de programação do SBT, que desde o início do ano tem sofrido alterações motivadas pela audiência.

Entre as mudanças relevantes da emissora de Silvio Santos (1930-2024), o retorno do quadro “Porta da Esperança”, de 1984 e agora apresentado por Patrícia Abravanel, além da estreia de “The Voice”, com os ex-Globo Tiago Leifert e Boninho.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar