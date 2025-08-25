SBT exibe edição especial de programa com Sérgio Mallandro

Programa "Porta dos Desesperados", com Sergio Mallandro, retorna à grade de programação do SBT

A partir desta segunda-feira, 25, o SBT exibe em sua programação o “Porta dos Desesperados” , programa que foi sucesso na década de 1990, e retorna à grade da emissora em edição especial nesta semana.

Comandado por Sérgio Mallandro, o programa de entretenimento contava originalmente com a participação de crianças, que eram desafiadas a abrir portas misteriosas, na esperança de ganhar prêmios ou enfrentar “monstros”.

Na edição atual, adultos vão competir em busca de presentes especiais. O apresentador retorna ao comando da atração, que será exibida até sexta-feira, 29, às 18 horas. Nesta terça-feira, 26, o programa não irá ao ar devido à transmissão da Liga dos Campeões da Europa (Uefa).

SBT aposta em novidades e mudanças na grade de programação

O retorno de “Porta dos Desesperados” integra uma série de mudanças na grade de programação do SBT, que desde o início do ano tem sofrido alterações motivadas pela audiência.