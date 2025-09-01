Fifth Harmony voltou? Grupo aparece em show dos Jonas Brothers

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifth Harmony voltou? Cantoras aparecem em show dos Jonas Brothers

A girlband Fifth Harmony, separada em 2018, ressurge nas redes sociais e aumenta rumores de retorno do grupo pop
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Formada por Camila Cabello, Lauren Jauregui, Dinah Jane, Ally Brooke e Normani, a girlband Fifth Harmony ressurge nas redes sociais e aumenta rumores de possível retorno. O grupo reviveu no domingo, 31, o perfil no X (antigo Twitter), sem atualizações desde julho de 2018.

Donas dos hits "Work from home", "Down" e "Worth it", as cantoras se separaram em 2018 e fizeram o último show da turnê de despedida em maio do mesmo ano. O perfil do X voltou à atividade com a hashtag "Fifth Harmony Follow Spree", fazendo menção ao método antigo de interação com fãs na rede, seguindo de volta quem usa a hashtag.

Em seguida, o Fifth Harmony também publicou um vídeo de apresentação do grupo em show dos Jonas Brothers. Na imagem, nota-se a ausência de Camila Cabello, primeira integrante a anunciar saída do grupo para seguir carreira solo, em 2017.

Fifth Harmony: veja vídeo

Além dos dois posts, a conta também divulgou a venda de camisetas e moletons pretos estampados com a frase "Where were you on August 31, 2025?". Em tradução livre, a frase questiona "onde você estava no dia 31 de agosto de 2025?". A frase também está na bio do X do Fifth Harmony. Além da pergunta, estão mencionados os perfis de Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane e Ally Brooke.

Formado em 2012 pelo reality show musical X Factor, o grupo conquistou uma grande base de fãs, teve milhões de cópias de discos vendidas e mais de um bilhão de streams. Elas anunciaram um hiato em março de 2018, ano seguinte à saída de Camila Cabello. Em sete anos separadas, todas as integrantes do Fifth Harmony lançaram singles e discos solos.

