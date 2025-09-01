Fifth Harmony voltou? Grupo aparece em show dos Jonas Brothers

Grupo Fifth Harmony volta aos palcos em show da boyband Jonas Brothers sem Camila Cabello / Crédito: Reprodução/ Instagram @fifthharmony

Formada por Camila Cabello, Lauren Jauregui, Dinah Jane, Ally Brooke e Normani, a girlband Fifth Harmony ressurge nas redes sociais e aumenta rumores de possível retorno. O grupo reviveu no domingo, 31, o perfil no X (antigo Twitter), sem atualizações desde julho de 2018.


