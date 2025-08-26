Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivadoTaylor Swift e Travis Kelce compartilham álbum de fotos e revelam que estão noivos
Taylor Swift vai casar. Cantora e compositora de diversos sucessos do pop internacional, a artista anunciou nesta terça-feira, 26, em seu perfil no Instagram, que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce.
“Sua professora de inglês e seu professor de ginástica vão se casar”, brincou a artista na publicação, compartilhando uma sequência de fotos do pedido. Nas imagens, o casal está em um jardim com várias flores e exibe o anel de noivado.
O anúncio do noivado surge pouco tempo após rumores de que o relacionamento de Taylor e Travis estava mais “sério” e pronto para iniciar uma nova fase.
“Eles têm sido reservados à sua maneira, mas esta foi a forma dele mostrar o quão sérias as coisas se tornaram”, detalhou uma fonte ao People em julho deste ano.
A novidade no relacionamento da vencedora do Grammy e do tight end do Kansas City Chiefs acompanha a participação do casal no programa de podcast “New Heights”, apresentado pelo esportista e irmão de Travis, Jason Kelce, no qual os noivos contaram mais detalhes sobre suas histórias.
Relembre o início do relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce
A relação entre Taylor Swift e Travis Kelce começou em setembro de 2023 e, desde então, ganhou atenção da mídia internacional, tanto pela diferença de universos dos dois quanto pelo caráter midiático com que o romance foi se desenrolando.
O contato entre as celebridades começou quando Travis Kelce foi assistir ao show da Eras Tour de Taylor em Kansas, nos EUA. Ele tentou entregar uma pulseira com seu número de telefone para ela, mas não conseguiu encontrar a oportunidade.
Após Taylor saber disso, eles começaram a sair em seguida e passaram um tempo juntos, sem que ninguém soubesse.
Embora extremamente reservados no início, publicamente, em 2024, o casal passou a viajar junto, para assistir a jogos e shows um do outro. Na época, a relação foi chamada de "supercouple" ou “casal real americano” pela mídia.