Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos / Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Taylor Swift vai casar. Cantora e compositora de diversos sucessos do pop internacional, a artista anunciou nesta terça-feira, 26, em seu perfil no Instagram, que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce. Leia também | 'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia novo álbum

A novidade no relacionamento da vencedora do Grammy e do tight end do Kansas City Chiefs acompanha a participação do casal no programa de podcast “New Heights”, apresentado pelo esportista e irmão de Travis, Jason Kelce, no qual os noivos contaram mais detalhes sobre suas histórias. Relembre o início do relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce A relação entre Taylor Swift e Travis Kelce começou em setembro de 2023 e, desde então, ganhou atenção da mídia internacional, tanto pela diferença de universos dos dois quanto pelo caráter midiático com que o romance foi se desenrolando. O contato entre as celebridades começou quando Travis Kelce foi assistir ao show da Eras Tour de Taylor em Kansas, nos EUA. Ele tentou entregar uma pulseira com seu número de telefone para ela, mas não conseguiu encontrar a oportunidade.

