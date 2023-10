Taylor Swift e Travis Kelce aparecem de mãos dadas em festa

Travis Kelce é muito protetor com Taylor Swift, reporta o ET: “Ele disse ao segurança dela que poderia se afastar, como se fosse assumir a partir daquele momento.” pic.twitter.com/ErMbGxpmSN

O registro aconteceu em Nova York. Swift e Kelce estavam indo a uma festa do programa televisivo americano "Saturday Night Live". Eles foram destaque com participação especial na estreia da temporada.

Travis Kelce and Taylor Swift in New York. pic.twitter.com/jz5p5m58Hb — @21metgala (@21metgala) October 15, 2023

De acordo com o portal TMZ, eles planejavam passar o fim de semana juntos. Esta não é a primeira vez em que eles aparecem lado a lado, mas foi o primeiro registro de uma interação com mãos dadas. Os rumores sobre o relacionamento ocorrem desde setembro.

Taylor Swift acompanhou jogo do Kansas City Chiefs ao lado da mãe de Travis Kelce Crédito: DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Na época, Taylor Swift foi vista ao lado da mãe de Kelce em uma partida no Arrowhead Stadium, estádio do Kansas City Chiefs - time pelo qual Travis joga. Após o término do jogo, eles deixaram o estádio lado a lado. No jogo da última quinta-feira, 12, a cantora esteve novamente ao lado da mãe do jogador de futebol americano.