Taylor Swift anuncia filme da "The Eras" no Brasil; ingressos já estão disponíveis

A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento mundial do filme “Taylor Swift: The Eras Tour” nesta terça-feira, 26. Assim, o longa chegará inclusive aos cinemas brasileiros. A estreia está marcada para o dia 3 de novembro no Brasil. Já na América do Norte, o filme será lançado em 13 de outubro.

No anúncio, Taylor escreveu: “A turnê não é a única coisa que levaremos ao redor do mundo... Estou muito animada para contar a todos vocês que o filme-concerto da "The Eras Tour" agora está chegando oficialmente aos cinemas NO MUNDO INTEIRO em 13 de outubro!”