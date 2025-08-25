Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam estar esperando uma menina

Juntos desde 2016, casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo vão ser pais de uma menina

O casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciou nesta segunda-feira, 25, que está esperando uma menina. Juntos há nove anos, os artistas revelaram a gravidez do primeiro filho em julho deste ano, detalhando que a gestação já chegava ao quinto mês.

Compartilhando um vídeo íntimo em que apenas os dois aparecem, Camila e Klebber partem um bolo no qual o recheio tem a cor rosa, revelando que o futuro bebê será uma menina.

“Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você”, escreveu Camila na legenda da postagem.

Os atores estão juntos desde 2016, quando se conheceram durante a novela “Êta Mundo Bom”, tendo assumido o relacionamento no fim do mesmo ano. Em 2018, Camila e Klebber se casaram e, desde então, participam de diversos projetos audiovisuais juntos.