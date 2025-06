"Meu maior sonho": Taylor Swift recupera propriedade da sua música

"Toda a música que eu fiz... agora pertence... a mim", disse a artista em uma carta manuscrita publicada no seu site, na qual agradece aos fãs pelo apoio "apaixonado" durante anos de disputa para recuperar os direitos de seus primeiros álbuns de estúdio depois que a gravadora com quem tinha contrato foi vendida.

Isso inclui "os clipes, os filmes dos meus shows, a arte e a fotografia dos meus discos, as canções não publicadas, as memórias, a magia, a loucura. Cada turnê. O trabalho da minha vida inteira", explicou.

A megaestrela do pop começou a regravar com grande êxito quatro dos seis primeiros discos que tinham o selo "Taylor's Version", em um esforço para desvalorizar as gravações originais.

"Tudo que sempre quis foi ter a oportunidade de trabalhar duro o suficiente para conseguir um dia comprar os direitos da minha música sem amarras, sem associações, com total autonomia", escreveu Swift.

A compositora de um dos maiores êxitos do mundo, "All to well", agradeceu o "apoio apaixonado" dos fãs e a turnê de sucesso "Eras Tour" de dois anos - que concluiu em dezembro passado com uma arrecadação de mais de 2 bilhões de dólares (R$ 11,4 bilhões) após 179 concertos de mais de três horas cada um -, que lhe permitiram "comprar" sua música, acrescentou.

Além disso, Swift também agradeceu ao fundo de capital Shamrock por concordar em negociar com ela. "Era um acordo comercial para eles, mas realmente sinto que entenderam o que isso significava para mim: minhas memórias e meu suor e minha escrita e minhas décadas de sonhos", afirmou.