Show do Milhão retorna a programação do SBT com Patrícia Abravanel

"O jogo de perguntas e respostas que parou o Brasil agora está de volta com novidades, mas com o formato clássico que todo mundo ama e já conhece", antecipou Patricia , que será a nova apresentadora da atração.

A atração vai fazer parte do "Programa Silvio Santos" e voltará a ser exibida nas noites de domingo a partir do dia 8 de setembro.

Um dos programas de perguntas e respostas mais famosos do Brasil está de volta. O " Show do Milhão " retorna ao SBT sob o comando de Patrícia Abravanel . A emissora confirmou a informação nesta segunda-feira, 2.

O formato não terá grandes mudanças em relação às temporadas comandadas por Silvio Santos , entre 1999 à 2003, e Celso Portiolli, em 2021. A principal alteração da nova edição será a presença de uma mascote que vai auxiliar Patrícia no comando do programa.

Os planos da emissora era de colocar novamente o programa na grade de programação no aniversário do SBT, mas teve seu lançamento adiado após a morte de Silvio Santos (1930-2024) em decorrência de uma broncopneumonia .

Patricia Abravanel se emociona no Programa Silvio Santos:

No domingo, 1º, Patricia Abravanel se emocionou no primeiro programa inédito após a morte do pai, Silvio Santos.

A apresentadora chorou durante a abertura da atração e demonstrou gratidão ao pai. Ela ainda aconselhou os fãs a manterem relação de proximidade com seus pais.

A filha que assumiu o comando dos programas de TV do pai, afirmou ser grata por ter conseguido dizer a Silvio o quanto o "amava, admirava e que deseja honrar sua história".