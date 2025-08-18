Inspetor Faustão: relembre filme de Faustão com Sérgio Mallandro

Na época, Faustão estava em seu segundo ano de Rede Globo / Crédito: Reprodução/Revista Caras

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, se afastou das telinhas por problemas de saúde, e, desde então, já passou por quatro transplantes de órgãos: fígado, dois rins e coração. Décadas antes, ele protagonizou a comédia “Inspetor Faustão e o Mallandro: a Missão” (1991), ao lado do comediante Sérgio Mallandro.

Essa foi uma das aventuras que o ex-comandante do "Domingão do Faustão", na Globo, experimentou antes de sua aposentadoria em 2021. Relembre o filme protagonizado por Faustão e Sérgio Mallandro Na trama, o feirante Fausto recebe uma missão de Deus: tornar-se um investigador da polícia. Como "Inspetor Faustão", ele precisa desvendar o desaparecimento de um casal de codornas do Pantanal, roubadas por contrabandistas de animais silvestres. Seu parceiro de aventuras é Mallandro (Sérgio Mallandro), filho do seu chefe, que sonhava em ser um cantor de sucesso. Faustão já havia atuado em Sonho de Verão (1990) como convidado especial, onde também dividiu a tela com o comediante Mallandro. Durante as gravações de Inspetor Faustão, a dupla se arriscou no canto e gravou o Rap do Ovo com as Paquitas para a discografia do filme.