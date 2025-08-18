Inspetor Faustão: relembre filme de Faustão com Sérgio Mallandro

Inspetor Faustão: relembre o filme do apresentador com Sérgio MallandroAnos antes dos problemas de saúde, Faustão viveu uma experiência curiosa: em 1991, protagonizou a comédia Inspetor Faustão e o Mallandro; relembre
O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, se afastou das telinhas por problemas de saúde, e, desde então, já passou por quatro transplantes de órgãos: fígado, dois rins e coração.
Décadas antes, ele protagonizou a comédia “Inspetor Faustão e o Mallandro: a Missão” (1991), ao lado do comediante Sérgio Mallandro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Essa foi uma das aventuras que o ex-comandante do “Domingão do Faustão”, na Globo, experimentou antes de sua aposentadoria em 2021.
Relembre o filme protagonizado por Faustão e Sérgio Mallandro
Na trama, o feirante Fausto recebe uma missão de Deus: tornar-se um investigador da polícia. Como “Inspetor Faustão”, ele precisa desvendar o desaparecimento de um casal de codornas do Pantanal, roubadas por contrabandistas de animais silvestres.
Seu parceiro de aventuras é Mallandro (Sérgio Mallandro), filho do seu chefe, que sonhava em ser um cantor de sucesso.
Faustão já havia atuado em Sonho de Verão (1990) como convidado especial, onde também dividiu a tela com o comediante Mallandro. Durante as gravações de Inspetor Faustão, a dupla se arriscou no canto e gravou o Rap do Ovo com as Paquitas para a discografia do filme.
Lançado pela produtora Xuxa's Produções, o longa marcou a estreia de Adriana Esteves nos cinemas e reuniu no elenco outros nomes da Globo, como Luiza Tomé, Cláudia Alencar e Chiquinho Brandão. O filme não está disponível em plataformas de streaming, mas pode ser facilmente encontrado no YouTube ou Facebook.
Da década de 1990 para cá, Faustão e Sérgio Mallandro continuaram demonstrando sua parceria em algumas aparições pela TV, e às vezes relembram histórias da produção do filme. Em 2023, Sérgio pediu orações nas suas redes sociais para o amigo, enquanto Faustão estava na fila de espera de sua primeira cirurgia: o transplante do coração.