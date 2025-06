Sucesso com Silvio Santos, Porta da Esperança volta ao SBT este ano

Nova edição do 'Porta da Esperança' será apresentado por Patrícia Abravanel; quadro será exibido durante o Programa Silvio Santos no segundo semestre de 2025

O SBT está apostando na nostalgia ao trazer de volta à programação da emissora programas que foram sucessos anos atrás.

Após o retorno do “Show do Milhão” como quadro fixo do Programa Silvio Santos, a vez agora é de “Porta da Esperança” emocionar os telespectadores nas noites de domingo.