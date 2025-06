SBT confirma volta do 'Topa Tudo Por Dinheiro'; relembre momentos

Programa que marcou os anos 1990 retorna com novos quadros e apresentação de Patrícia Abravanel

Agora sob o comando de Patrícia Abravanel, filha do apresentador e atual titular do Programa Silvio Santos, a nova versão pretende revisitar os quadros icônicos que marcaram gerações, adaptando-os ao público contemporâneo.

A nostalgia vai invadir a programação do SBT . A emissora anunciou o retorno de um de seus maiores sucessos, o programa “Topa Tudo Por Dinheiro" , exibido originalmente entre 1991 e 2001 e eternizado na televisão brasileira pela irreverência de Silvio Santos .

As inscrições já estão abertas no site oficial do canal, e os interessados devem explicar o que fariam por dinheiro e como usariam a quantia, caso sejam premiados.



Criado há mais de três décadas, o "Topa Tudo Por Dinheiro" foi palco de jargões inesquecíveis como “Quem quer dinheiro?” e ficou conhecido pelos “aviõezinhos” de notas jogados à plateia.

Também foi lá que nasceram as câmeras escondidas — pegadinhas com Ivo Holanda, Carlinhos Aguiar e outros — que se tornaram uma marca registrada do SBT. O programa também revelou talentos como Celso Portiolli, que começou como ator de pegadinhas e hoje é um dos principais nomes da emissora.